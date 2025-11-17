Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został wpisany projekt nowelizacji ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (nr UDER99). Celem projektu jest umożliwienie elektronicznego wysyłania wezwań do zawarcia umów o zarządzanie PPK – podkreśla Ministerstwo Finansów i Gospodarki, które odpowiada za przygotowanie dokumentu.

Resort przypomina, że zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z 4 października 2018 r. o PPK (Dz.U. z 2024 r., poz. 427), Polski Fundusz Rozwoju S.A. ma obowiązek przesyłania pisemnych wezwań do podmiotów zatrudniających, które nie zawarły umów o zarządzanie PPK w ustawowych terminach.

Nowe rozwiązanie w postaci wezwania elektronicznego ma na celu ułatwienie procesu zawierania umów PPK oraz zapewnienie pracownikom systematycznego gromadzenia oszczędności, które mogą być wypłacone po ukończeniu 60. roku życia lub przeznaczone na inne cele określone w ustawie.

Dlaczego zmiana jest potrzebna?

Obecnie brak podstaw prawnych do wykorzystania PUE ZUS w procesie wysyłki wezwań oznacza konieczność powrotu do tradycyjnej formy papierowej. To krok wstecz wobec sprawdzonej i akceptowanej praktyki stosowanej w czasie obowiązywania ustawy COVID-19. Wdrożenie elektronicznej formy na stałe jest racjonalne – infrastruktura teleinformatyczna już istnieje, a jej utrzymanie nie generuje dodatkowych kosztów, tłumaczy wnioskodawca projektu.

Jak zmienią się zasady doręczania wezwań do zawarcia umów o zarządzanie PPK?

Projekt przewiduje:

rezygnację z formy pisemnej – wezwania będą kierowane wyłącznie elektronicznie przez PUE ZUS,

– wezwania będą kierowane wyłącznie elektronicznie przez PUE ZUS, usunięcie dotychczasowych zasad skuteczności doręczenia (zwrotne potwierdzenie odbioru, przesyłka polecona) na rzecz elektronicznego potwierdzenia odbioru ,

, określenie momentu doręczenia: w chwili odbioru wezwania na profilu informacyjnym w PUE ZUS, lub po upływie 14 dni od umieszczenia wezwania na profilu – jeśli nie zostanie odebrane.

Koszty obsługi – kto za to zapłaci?

Obsługa wezwań przez ZUS będzie finansowana przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Wysokość kosztów zostanie określona w porozumieniu pomiędzy PFR a ZUS, co pozwoli na transparentne rozliczenia i uniknięcie dodatkowych obciążeń dla pracodawców.

Korzyści dla pracodawców i administracji

szybsza komunikacja – brak opóźnień związanych z pocztą tradycyjną,

niższe koszty – brak wydatków na papier, przesyłki i archiwizację,

większa przejrzystość – wszystkie wezwania dostępne w jednym miejscu online,

bezpieczeństwo danych – dzięki uwierzytelnieniu i podpisom elektronicznym.

Rząd ma przyjąć projekt w IV kwartale 2025 r.