Prezydencki projekt ustawy w tej sprawie wpłynął do Sejmu 3 listopada. Zgodnie z tą propozycją każde świadczenie, które po przyszłorocznej marcowej waloryzacji nie wzrosłoby o co najmniej 150 zł, zostałoby wyrównane o taką kwotę podwyżki.

Na waloryzacji kwotowej zyskają najbiedniejsi emeryci

Zaproponowany przez prezydenta mechanizm najbardziej poprawiłby sytuację seniorów otrzymujących emerytury poniżej 3 tys. zł brutto (ok. 2730 zł netto), natomiast byłby obojętny dla osób uzyskujących wyższe świadczenia – ci otrzymaliby podwyżkę wyliczoną zgodnie z dotychczasowym systemem waloryzacji procentowej. Projekt ustawy gwarantuje także wzrost 13 i 14 emerytury o co najmniej 150 zł. Z nowych zasad waloryzacji mogłoby skorzystać około 4,25 mln seniorów.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) na prośbę DGP odniosło się do propozycji Prezydenta. Biuro prasowe resortu podkreśla, że projekt będzie rozpatrywany przez Sejm RP, i to od Sejmu oraz następnie Senatu zależą dalsze losy projektowanej regulacji.

- Należy zauważyć, że kwota 150 zł proponowana przez Prezydenta za kilka lat straci na wartości. Ministerstwo poważnie traktuje wszystkie propozycje poprawienia jakości życia seniorów i jak proponowane przez Prezydenta rozwiązania będą analizowane tak samo, jak wszystkie inne – zapewniło biuro prasowe MRPiPS.

Uwaga resortu jest jednak nie do końca trafiona, ponieważ z projektu wynika, że kwota 150 zł ma być co roku waloryzowana o wartość wskaźnika waloryzacji. Rząd będzie też zobowiązany do cyklicznego przeglądu tego wskaźnika co trzy lata, tak żeby na podstawie wzrostu kosztów życia dostosować kwotę minimalnej waloryzacji świadczenia.

W 2026 roku waloryzacja tylko procentowa

Przypomnijmy , że w obecnym stanie prawnym świadczenia emerytalne i rentowe są waloryzowane tylko o wskaźnik waloryzacji procentowej. Wysokość podwyżek będzie zależała od dwóch czynników – inflacji oraz realnego wzrostu wynagrodzeń.

Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy pod koniec lutego 2026 r., po ogłoszeniu danych przez Główny Urząd Statystyczny. ZUS przewiduje, że przyszłoroczna waloryzacja wyniesie 104,88 proc. – to mniej niż w 2025 roku, gdy świadczenia zwiększono o 105,55 proc. Prognozy wskazują, że minimalna emerytura – obecnie to 1878,91 zł brutto, w przyszłym roku wzrośnie do 1961,58 zł brutto. To oznacza podwyżkę o około 84 zł brutto. Wskutek zaproponowanego przez Karola Nawrockiego mechanizmu najniższe świadczenie wyniosłoby w przyszłym roku 2028,91 zł.