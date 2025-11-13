Przepisy nie precyzują kwalifikacji, jakie powinni mieć pracownicy obsługujący urządzenia wykorzystujące gazy medyczne w butlach w jednostkach podmiotu leczniczego.

Zgodnie z art. 2373 par. 1 k.p. pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie ma on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Z praktyki wynika więc, że osoby te powinny odbyć szkolenia tematyczne organizowane w formie instruktażu, podczas których uzyskują wiedzę w zakresie m.in. rodzajów gazów medycznych i ich właściwości fizykochemicznych. Szkolenia te są przeważnie organizowane w formie instruktaży stanowiskowych, o których mowa w przepisach rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Organizują je również profesjonalne podmioty (np. stowarzyszenia branżowe), które również potwierdzają fakt ukończenia takiego szkolenia stosownym zaświadczeniem.

Potwierdzone kompetencje

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne (dalej u.p.e.) osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci muszą mieć kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne. Chodzi tu w szczególności o:

urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną (grupa 1),

urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (grupa 2),

urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe (grupa 3).

Prace, o których mowa powyżej, dotyczą wykonywania czynności:

obsługi, które mają wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci;

konserwacji, które są związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci;

remontu lub naprawy, które są związane z usuwaniem usterek i awarii urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego;

montażu lub demontażu, które są niezbędne do instalowania lub odinstalowywania i przyłączania lub odłączania urządzeń, instalacji i sieci;

kontrolno-pomiarowych, które są niezbędne do dokonania oględzin, oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci.

W zależności od rodzaju wykonywanej pracy oraz zajmowanego stanowiska powyższe uprawnienia dzielą się na:

1) eksploatacyjne – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace dotyczące obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych;

2) dozorowe – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace określone w pkt 1) lub stanowiska osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Uwaga! Z uwagi na to, że powyższe uprawnienia dotyczą jednak gazów technicznych, a nie medycznych, powstała swego rodzaju luka prawna.

Tym samym przepisy nie precyzują kwalifikacji, jakie powinni mieć się pracownicy obsługujący urządzenia wykorzystujące gazy medyczne w butlach w jednostkach podmiotu leczniczego. ©℗