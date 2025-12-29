Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Projekt deregulacyjny przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zasiłek opiekuńczy w nowej formie

W rządowej informacji wynika, że obecnie postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku wszczyna się na wniosek, który może być złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Można to także zrobić z podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS. Do wniosku dołącza się dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku.

Jednak w przypadku płatników składek dokumenty, które zwykle przekazywane są jako „komplet stanowiący podstawę do ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego”, muszą być przekazywane oddzielnie.

„Zaświadczenie płatnika składek (Z-3) może być przekazane w formie elektronicznej przez PUE ZUS, natomiast wniosek o zasiłek opiekuńczy (Z-15) pracownika złożony za pośrednictwem pracodawcy musi być złożony w oryginale (w formie papierowej) do ZUS, czyli bezpośrednio w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo wysłany w formie przesyłki listowej” – wskazano w informacji.

Ponadto – jak czytamy – gdy pracodawcy zgłaszają powyżej 20 ubezpieczonych (tzw. duży płatnik) – ubezpieczeni nie mogą przekazywać im wniosków o zasiłek opiekuńczy w formie elektronicznej, tylko papierowe z własnoręcznym podpisem.

Obowiązujące przepisy nie przewidują zatem, żeby wniosek o zasiłek opiekuńczy można było złożyć drogą elektroniczną w formie skanu, bo dokument ten nie jest dokumentem oryginalnym.

Będzie uproszczenie zasad przy staraniach o zasiłek opiekuńczy

Autorzy projektu zaproponowali uproszczenie tych zasad. Z informacji rządowej wynika, że projekt przewiduje wprowadzenie możliwości przesyłania tych wniosków do ZUS w postaci elektronicznej przez płatników składek i biura rachunkowe. Dodatkowo zaproponowano wprowadzenie zmiany w zakresie składania dokumentów dla celów zasiłkowych do płatników składek.

„Konieczne jest wprowadzenie elektronizacji w tym zakresie, gdyż obecny tryb jest postrzegany jako nieprzystający do obecnej rzeczywistości i nieefektywny” – wytłumaczono.