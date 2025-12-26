Dostęp do służby zdrowia największą obawą Polaków

„Czego obawia się Pan/Pani najbardziej w 2026 roku?” - takie pytanie usłyszeli respondenci badania zrealizowanego przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Ankietowani mieli do wyboru do trzech odpowiedzi.

Największy odsetek ankietowanych - 47,5 proc. - wskazało na dostęp do służby zdrowia. Pogorszenie zdrowia własnego lub bliskich to powód do niepokoju dla 45,3 proc. badanych.

Za kwestiami medycznymi znalazł się temat związany z sytuacją geopolityczną. Zagrożenia bezpieczeństwa kraju obawia się 44,2 proc. respondentów. Podobny odsetek pytanych wskazał na niestabilność polityczną i spory wewnętrzne w Polsce (43,3 proc.).

Polacy nie boją się utraty pracy

W dalszej kolejności ankietowani wskazywali wzrost kosztów życia (inflacja, rachunki, ceny żywności) - 41,5 proc. Znacznie mniej, bo 21,8 proc. respondentów, boi się utraty pracy lub źródła dochodu.

Na końcu zestawienia znalazły się zmiany klimatyczne i gwałtowne zjawiska pogodowe, które są źródłem zmartwienia dla 7,9 proc. Polaków.

Odpowiedź „inne” wybrało 0,6 proc. osób, a „nie wiem/trudno powiedzieć” - 2,4 proc.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 19-21 grudnia 2025 roku metodą CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (ankiety internetowe) na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków.