Dziś Polski Fundusz Rozwoju (PFR) jest zobowiązany do wysłania w formie pisemnej wezwań w sprawie zawarcia umów o zarządzanie PPK. Pisma te kieruje do pracodawców, którzy nie wywiązali się z tego obowiązku w ustawowo określonym terminie. Chodzi o to, aby pracownicy tych firm mieli możliwość gromadzenia oszczędności w PPK.

Minister finansów i gospodarki proponuje, aby PFR wysyłał wezwania do zawarcia umów o zarządzanie PPK wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Do niedawna była taka możliwość. Na mocy przepisu tzw. ustawy covidowej PFR mógł wysyłać wezwania z wykorzystaniem profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Została ona przewidziana jednak tylko na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie roku od odwołania ostatniego z nich. Stan zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 został odwołany 1 lipca 2023 r. Tymczasem wysyłanie informacji przy pomocy PUE ZUS na profile informacyjne podmiotów zatrudniających się sprawdziło i było efektywne. Pozwalało na bardzo sprawne przekazanie wezwań bezpośrednio do pracodawców.

„Zatem koszty rozwiązań teleinformatycznych zostały już poniesione i mogą z powodzeniem być dalej wykorzystywane, dlatego wdrożenie tego rozwiązania na stałe jest racjonalne i uzasadnione” – twierdzi MFiG.

Minister wyjaśnia, że wezwanie będzie uznawane za skutecznie doręczone w momencie odbioru go przez podmiot zatrudniający. Natomiast w przypadku, gdy nie zostanie ono odebrane – zostanie ono za takie uznane po upływie 14 dni od umieszczenia tego wezwania na profilu informacyjnym utworzonym w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS.

Koszty obsługi wezwań przez ZUS pokryje PFR. Ich wysokość będzie określana na podstawie porozumienia pomiędzy funduszem a zakładem.

Rząd ma przyjąć projekt nowelizacji do końca roku.

Etap legislacyjny:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów