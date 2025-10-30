Podwyżka dofinansowania dla warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej ma nastąpić dzięki nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom powiatowym i wojewódzkim (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1605 ze zm.), która została wpisana do wykazu prac legislacyjnych rządu. To właśnie w jego przepisach zapisane są kwoty, jakie otrzymują WTZ i ZAZ. Zgodnie z ich obecnym brzmieniem roczne dofinansowanie w 2025 r. oraz kolejnych latach wynosi 38 tys. zł na niepełnosprawnego pracownika zatrudnionego w ZAZ oraz 35 196 zł na jedną osobę korzystającą z terapii zajęciowej w warsztacie.

Problem w tym, że taka kwota dofinansowania nie pokrywa wszystkich kosztów funkcjonowania warsztatów i zakładów. W szczególności dotyczy to wynagrodzeń ich pracowników, bo coroczny wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powoduje konieczność podwyższania ich pensji. W przypadku WTZ wynagrodzenia personelu pochłaniają ponad 60 proc. wydatków na ich działalność, a w ZAZ stanowią one prawie 90 proc. wszystkich kosztów. Dodatkowo niski poziom pensji, jaką mogą zaoferować specjalistom, np. terapeutom czy instruktorom, skutkuje tym, że ciężko jest im znaleźć osoby chętne do pracy lub szybko z niej rezygnują, gdy uda im się znaleźć lepiej płatne zatrudnienie.

Sytuację finansową WTZ i ZAZ ma poprawić podwyżka dofinansowania pochodząca ze środków PFRON. I tak w 2026 r. dla warsztatu dotacja wzrośnie do kwoty 38 496 zł na jedną osobę niepełnosprawną, a więc o 3,3 tys. zł w porównaniu ze wsparciem, które im teraz przysługuje. Natomiast roczne dofinansowanie dla ZAZ będzie od przyszłego roku wynosić 39 tys. zł na niepełnosprawnego pracownika, czyli o 1 tys. zł więcej niż w bieżącym roku. Wyższe dotacje dla warsztatów i zakładów będą skutkować wzrostem wydatków PFRON na ten cel o 107 mln zł w 2026 r. i kolejnych latach.

– Oczywiście każda zapowiedź podniesienia dofinansowania jest dla nas ważna, jednak naszym zdaniem podwyżka jest zbyt niska. W przyszłym roku płaca minimalna wzrośnie o 140 zł, dlatego gdy podzielimy 1 tys. zł przez 12 miesięcy, to już widać, że nie zrekompensuje nam samej podwyżki najniższej pensji – mówi Ewa Wójcik, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia ZAZ.

Więcej zmian dla warsztatów terapii zajęciowej

Co istotne, jak informuje biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, poza zmianą rządowego rozporządzenia trwają też prace legislacyjne służące wdrożeniu standardów funkcjonowania WTZ, które zostały wypracowane w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. Wspomniane standardy mają służyć m.in. podniesieniu jakości usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz zwiększać skuteczność działań podejmowanych przez warsztaty. ©℗