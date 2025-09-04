Wprowadzenie takiej możliwości przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 913) przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Zawiera on zmianę art. 47 ustawy, który określa na jakie cele przeznaczane są środki PFRON. Jednym z nich jest realizacja programów rady nadzorczej funduszu służących rehabilitacji społecznej i zawodowej, ale do tej pory brakowało przepisów, które pozwalałyby na ich współfinansowanie przy udziale pieniędzy pochodzących z UE. To właśnie ma się zmienić dzięki zaproponowanej przez resort rodziny nowelizacji ustawy.

W uzasadnieniu do projektu MRPiPS podaje, że nowe regulacje będą służyć w szczególności wdrożeniu dwóch projektów. Pierwszym z nich jest „Mobilny doradca włączenia społecznego”, który ma kosztować 229,5 mln zł. W jego ramach 380 osób ma uzyskać kompetencje do świadczenia wsparcia jako taki doradca, a z ich usług skorzysta ok. 17 tys. osób niepełnosprawnych lub członków ich rodzin z terenu 76 powiatów. Natomiast drugi projekt to „Testowanie wdrożenia usługi zatrudnienia wspomaganego” z budżetem sięgającym prawie 535 mln zł, w którym 12 tys. osób z dysfunkcjami zdrowotnymi ma otrzymać pomoc w znalezieniu pracy.

Jednocześnie do ustawy dodany będzie przepis wskazujący, że w celu realizacji projektów na rzecz osób niepełnosprawnych, współfinansowanych z funduszy unijnych, PFRON będzie mógł przekazać pieniądze odpowiadającej za to instytucji na podstawie umowy, która może być zawarta na okres dłuższy niż rok.

Nowe przepisy mają wejść w życie następnego dnia po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. ©℗