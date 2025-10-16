Do tej pory do stażu pracy wliczane były wyłącznie okresy przepracowane na umowie o pracę. Po wejściu w życie podpisanej przez prezydenta nowelizacji wliczane będą także m.in.: okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, okresy współpracy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, czas zawieszenia działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, okresy wykonywania umów-zleceń, o świadczenie usług lub agencyjnych oraz czas pracy jako osoba współpracująca, okresy członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych, a także udokumentowane okresy wykonywania pracy zarobkowej za granicą (innej niż zatrudnienie).

W nowelizacji dodano też okresy służby w Straży Marszałkowskiej i w Służbie Celno-Skarbowej.

Te nowe okresy będą potwierdzane zaświadczeniami wydawanymi przez ZUS, a niepodlegające zgłoszeniu i inne niż praca zarobkowa za granicą będą wymagały przedstawienia odpowiednich dokumentów.

Nowy staż pracy obejmuje umowy cywilnoprawne i działalność gospodarczą

Wliczane do stażu pracy będą także okresy sprzed wejścia w życie ustawy, ale trzeba je będzie właściwie udokumentować – będą na to 24 miesiące od wejścia w życie podpisanych przez prezydenta przepisów.

Staż pracy jest ważny przy uzyskiwaniu niektórych świadczeń i uprawnień pracowniczych, czy np. przy ubieganiu się o stanowiska wymagające potwierdzonego doświadczenia zawodowego.

Nowelizacja Kodeksu pracy wyrównuje prawa pracowników w sektorze publicznym i prywatnym

Kancelaria prezydenta w informacji o podpisanej ustawie zaznaczyła, że nowe przepisy w dużej mierze zlikwidują nierówności w traktowaniu pracowników ze względu na rodzaj wcześniej podejmowanej przez nich aktywności zawodowej.

Nowelizacja Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw uchwalona 26 września została podpisana 15 października i wejdzie w życie w dwóch etapach – dla sektora publicznego z początkiem 2026 r., a dla sektora prywatnego – pierwszego dnia miesiąca po upływie sześciu miesięcy od ogłoszenia. (PAP)

ago/ joz/