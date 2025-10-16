Pierwotnie regulamin przewidywał, że do pilotażu trafi 70 podmiotów, jednak resort zwiększył pulę miejsc o 20. Projekty obejmą ponad 5 tysięcy pracowników, a łączna kwota wsparcia to 49,99 mln zł. Średnia wysokość dofinansowania wynosi ponad 0,5 mln zł na firmę.

Trzy grupy branż według PKD

Resort podzielił zgłoszenia na trzy grupy branżowe (według sekcji PKD), aby zapewnić reprezentatywność wyników pilotażu.

Najwięcej zakwalifikowanych firm pochodzi z grupy III – Administracja, edukacja, zdrowie, kultura , a najmniej z grupy I – Przemysł, energia, rolnictwo i gospodarka wodna

GRUPA I – Przemysł, energia, rolnictwo i gospodarka wodna

Sekcje PKD:

A – rolnictwo, leśnictwo i rybactwo

B – górnictwo i wydobywanie

C – przetwórstwo przemysłowe

D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i parę wodną

E – dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz rekultywacja

Liczba zakwalifikowanych firm według wielkości zatrudnienia:

mikroprzedsiębiorstwa (do 9 pracowników): 3,

małe (10–49 pracowników): 5,

średnie (50–249 pracowników): 4,

duże (powyżej 250 pracowników): 2.

To grupa z najmniejszą reprezentacją, głównie firm produkcyjnych i przemysłowych.

Resort planował 19 uczestników – ostatecznie zakwalifikował 14.

GRUPA II – Budownictwo, handel, transport, IT, finanse

Sekcje PKD:

F – budownictwo

G – handel hurtowy i detaliczny

H – transport i gospodarka magazynowa

I – zakwaterowanie i gastronomia

J – działalność wydawnicza, medialna i produkcja treści

K – telekomunikacja, programowanie i doradztwo IT

L – działalność finansowa i ubezpieczeniowa

M – obsługa rynku nieruchomości

Liczba zakwalifikowanych firm według wielkości zatrudnienia:

mikroprzedsiębiorstwa: 10,

małe: 8,

średnie: 1,

duże: 1.

To branże rynkowe, które najtrudniej było obsadzić – z pierwotnie zakładanych 28 miejsc zajęto tylko 20.

GRUPA III – Administracja, edukacja, zdrowie, kultura

Sekcje PKD:

N – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

O – działalność administracyjna i wspierająca

P – administracja publiczna i obrona narodowa

Q – edukacja

R – opieka zdrowotna i pomoc społeczna

S – kultura, sport, rekreacja

T – pozostała działalność usługowa

U – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników

V – organizacje i zespoły eksterytorialne

Liczba zakwalifikowanych firm według wielkości zatrudnienia:

mikroprzedsiębiorstwa: 8,

małe: 18,

średnie: 27,

duże: 3.

To najbardziej reprezentowana grupa – liczba zakwalifikowanych podmiotów ponad dwukrotnie przekroczyła plan (56 zamiast 23).

Analiza struktury pokazuje, że pilotaż zdominowały instytucje z sektora publicznego - jednostki samorządu terytorialnego i urzędy. Znacznie mniejszy udział mają firmy produkcyjne i handlowe, które mogły obawiać się kosztów organizacyjnych i sztywnych wymogów programu.

Na czym polega pilotaż

Każda firma musi objąć programem co najmniej 50 proc. pracowników zatrudnionych na różnych stanowiskach.

Od stycznia do czerwca 2026 r. czas pracy ma być krótszy o 10 proc., a w drugiej połowie roku o 20 proc., przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia i utrzymaniu zatrudnienia na poziomie 90 proc. stanu początkowego.

Co dalej

Kolejnym krokiem będzie podpisywanie umów z wyłonionymi pracodawcami. Od 1 stycznia 2026 r. ruszy etap testowania skróconego czasu pracy, który potrwa rok. Do 15 maja 2027 r. firmy będą musiały złożyć końcowe sprawozdania i raporty ewaluacyjne.

Pełną listę 90 podmiotów, które otrzymały dofinansowanie, można znaleźć na stronie MRPiPS.