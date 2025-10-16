Obecnie orzeczenia lekarskie medycyny pracy są nadal wydawane w formie papierowej i zazwyczaj to pracownicy muszą je osobiście dostarczyć pracodawcy, co powoduje opóźnienia i dodatkowe komplikacje, jeśli np. zgubią ten dokument. Ministerstwo Zdrowia przygotowało zmiany w prawie, które umożliwią bezpośrednie przekazywanie tych dokumentów do pracodawców.

Elektroniczne orzeczenia lekarskie w medycynie pracy – szybciej i bez papieru

Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu elektronicznej formy orzeczeń wydawanych przez lekarzy medycyny pracy. Tak sporządzone dokumenty będą zapisywane i przechowywane w Systemie Informacji Medycznej, a dane i informacje w nich zawarte trafią do Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Na żądanie osoby badanej orzeczenie lekarskie będzie mogło być jej przekazane w formie wydruku.

Taką zmianę przewiduje przekazany do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 607).

Orzeczenia lekarskie w pracy nadal dostępne w wersji papierowej

Zgodnie z projektem, nadal będzie możliwe także sporządzenie papierowej wersji dokumentu, którą także będzie można przekazać badanemu, jeśli tego zażąda.

Natomiast do pracodawcy, który wystawił skierowanie na badanie, trafi zarówno orzeczenie lekarskie sporządzone w formie elektronicznej jak i papierowej. Projekt zawiera także nowe wzory dokumentów. W uzasadnieniu Ministerstwo Zdrowia podaje, że jeśli lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne dostrzeże konieczność podjęcia działań prozdrowotnych, może sporządzić odrębne zalecenia indywidualne dla pracownika, które będą dostępne w IKP, a w przypadku formy papierowej przekazywane pracownikowi. Zalecenia te nie będą natomiast przekazywane pracodawcy. Elektroniczny obieg orzeczeń medycyny pracy wyeliminuje konieczność dostarczania ich przez pracowników, zminimalizuje ryzyko zagubienia, a także przyspieszy procesy kadrowe w firmach.

W przepisach przejściowych pozostawiono możliwość wystawiania i przekazywania orzeczeń lekarskich zgodnie z dotychczasowymi przepisami, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Regulacja ma zacząć obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia.