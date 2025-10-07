Cudzoziemcy w Polsce: najwięcej Ukraińców

Jak wynika z danych GUS, w ostatnich 10 latach liczba pracujących w Polsce cudzoziemców zwiększyła się o ponad 1 mln. Najliczniejszą grupą pozostają w dalszym ciągu obywatele Ukrainy. Rośnie równocześnie liczba Białorusinów, Gruzinów, Hindusów i Kolumbijczyków.

W największych miastach częściej są różnorodne zespoły

Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że 32 proc. Polaków ma wśród współpracowników cudzoziemców. Najczęściej są to obywatele Ukrainy (17 proc.). Częściej o braku kontaktu z obcokrajowcami w miejscu pracy mówią kobiety (70 proc.) niż mężczyźni (64 proc.). Na różnorodność zespołu wpływa także lokalizacja firmy. W największych miastach (powyżej 500 tys. mieszkańców) niemal co druga osoba (49 proc.) miała okazję współpracować z cudzoziemcami. Z kolei na wsi (27 proc.) oraz w małych miastach do 20 tys. mieszkańców (25 proc.) takie doświadczenia są rzadkie.

Kobiety i osoby z wyższym wykształceniem częściej pozytywnie oceniają współpracę

Większość respondentów pozytywnie ocenia współpracę z cudzoziemcami. Niemal co drugi ankietowany (47 proc.) mówi o doświadczeniach raczej pozytywnych. 20 proc. podkreśla, że obcokrajowcy wnoszą dużą wartość do zespołu. Negatywnie o współpracy wypowiada się 24 proc. ankietowanych. Co ciekawe, to kobiety częściej pozytywnie oceniają kontakt z cudzoziemcami (74 proc. pozytywnych wskazań wobec 60 proc. wśród mężczyzn). Ważną rolę odgrywa również wykształcenie i wiek. Niemal co drugi Polak z wykształceniem podstawowym lub zawodowym (48 proc.) podkreśla negatywne doświadczenia, podczas gdy wśród osób z wyższym wykształceniem odsetek ten wynosi jedynie 14 proc. Im pracownik młodszy, tym częściej wyraża niezadowolenie (42 proc.). Natomiast wśród osób po 55. roku życia tylko 15 proc. ocenia współpracę źle.

– Cudzoziemcy to dziś w wielu branżach podstawa funkcjonowania, szczególnie tam, gdzie od lat brakuje pracowników. Dlatego powinniśmy świadomie wprowadzać ich do struktur firm, budować otwartą kulturę współpracy i dbać o integrację zespołów. Zwłaszcza, że umiejętność pracy w różnorodnym środowisku to kluczowa kompetencja przyszłości, a polski rynek pracy już dziś pokazuje, jak bardzo jej potrzebujemy – podsumowuje Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service.