W ciągu 15 lat najwięcej zabójstw, o które podejrzani byli cudzoziemcy, odnotowano w 2021 r. - poinformował w sobotę minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. W ostatnich latach statystyki wyglądają nastepująco: w 2023 r.: 565 zabójstw i 40 podejrzanych cudzoziemców; w 2024 r.: 503 zabójstwa i 32 podejrzanych cudzoziemców. Bieżący rok to 272 zabójstwa i 13 podejrzanych o ten czyn cudzoziemców.

Szef MSWiA przytoczył statystki dotyczące zabójstw i zgwałceń, do których doszło w Polsce w minionych 15 latach.

Zabójstwa popełnione przez cudzoziemców. Siemoniak publikuje dane za rządów PiS

„Ważne dane o rządach PiS. Najwięcej zabójstw (w okresie 2010-2025), o które byli podejrzani cudzoziemcy było w 2021” - napisał. We wskazanym przez ministra roku doszło do 634 zabójstw, a podejrzanych o ten czyn cudzoziemców było 43. „Gdzie byli wtedy działacze PiS? Demonstrowali? Ostrzegali? Nic z tych rzeczy. Na masową skalę wydawali polskie wizy w procederze, którego korupcyjny charakter podejrzewa prokuratura (9 osób ma zarzuty w tym były wiceminister rządu PiS). Obłuda bez granic!” - stwierdził szef MSWiA.

Dane, do których odniósł się Tomasz Siemoniak, opublikował w sobotę rzecznik resortu spraw wewnętrznych Jacek Dobrzyński. „W latach rządów PiS z roku na rok odnotowywano systematyczny wzrost zabójstw i zgwałceń, o które podejrzani byli cudzoziemcy. Już od ubiegłego roku widać jednak wyraźną poprawę” - napisał.

W 2015 r. odnotowano 502 zabójstwa, było 4 podejrzanych o nie cudzoziemców. W 2020 r.: 645 zabójstw i 33 podejrzanych o sprawstwo cudzoziemców, w 2023 r.: 565 zabójstw i 40 podejrzanych cudzoziemców; w 2024 r.: 503 zabójstwa i 32 podejrzanych cudzoziemców. Bieżący rok to 272 zabójstwa i 13 podejrzanych o ten czyn cudzoziemców.

Gwałty, o które są oskarżani obcokrajowcy. W tym roku było już 30

W przypadku gwałtów najwięcej podejrzanych o te przestępstwa cudzoziemców było w 2023 r. (58); w 2024 r. - 48. W 2025 r. to do tej pory 30 osób. „Ci co mówią, że obcokrajowcy najczęściej mordują i gwałcą, perfidnie kłamiąc sieją dezinformacje, strasząc Polaków. Takie są fakty oparte na statystyce polskiej Policji” - dodał Dobrzyński.

MSWiA opublikowało również w serwisie X statystyki dotyczące liczby wydanych zgód na na specjalną ochronę dla cudzoziemców. W kolejnych latach było to: 2021 r. - 1019;, 2022 r. - 372; 2023 r. - 602; 2024 r. - 591; pierwsze półroczne 2025 r. - 206.

„W 2024 r. wydaliśmy 40 proc. mniej zgód na specjalną ochronę dla cudzoziemców niż w 2021 r. To efekt lepiej zarządzanego systemu, naszych działań na granicy i skuteczniejszych procedur. Rząd prowadzi odpowiedzialną i przemyślaną politykę migracyjną, dbając o stabilność i bezpieczeństwo obywateli” - napisano we wpisie na koncie resortu.

Dziś pikiety przeciwko imigracji w 80 miastach. Zobacz, gdzie się odbędą i kiedy się zaczną

W sobotę w 80 miastach o godz. 12.00 odbędą się pikiety Konfederacji pod hasłem „Stop imigracji!”, które - według organizatorów - mają być wyrazem sprzeciwu wobec polityki migracyjnej obecnego i poprzedniego rządu. Planowane są m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Białymstoku i Lublinie.

W wielu miastach odbędą się również kontrmanifestacje środowisk lewicowych. (PAP)