10-lecie MPOG. Przedsiębiorcy świętowali dekadę współpracy

15 listopada 2025 r. w Krzywaczce świętowaliśmy pierwszą dekadę tej wspólnej drogi.

W jubileuszu wzięło udział ponad 120 osób - przedsiębiorców, przedstawicieli izb i stowarzyszeń, partnerów samorządowych oraz gości, którzy przez lata wspierali nasze działania.

Najważniejsi w tej historii są jednak oni - przedsiębiorcy zrzeszeni w poszczególnych organizacjach. To dzięki ich zaangażowaniu, uporowi i wierze w sens współpracy MPOG przetrwało i działa nadal. Jubileusz nie był świętem zarządu MPOG, nie był spotkaniem „dla protokołu”. To było spotkanie dla ludzi, którzy tę organizację tworzą, i - miejmy nadzieję - również dla tych, którzy w kolejnych latach do niej dołączą.

MPOG powstało w 2015 roku jako porozumienie kilku organizacji, którym nie wystarczała doraźna współpraca. Chodziło o coś więcej:

- stworzenie wspólnej przestrzeni dla małopolskich przedsiębiorców,

- reprezentowanie przedsiębiorców i organizacji biznesowych,

- wymiana doświadczeń i wzajemne wzmacnianie się organizacji,

- prowadzenie wspólnych inicjatyw i projektów naszych organizacji,

- budowanie relacji między biznesem a otoczeniem,

- realny wpływ na otoczenie gospodarcze,

- walkę o powszechny samorząd gospodarczy – cel nadrzędny, będący fundamentem Porozumienia od pierwszego dnia.

W skład Porozumienia wchodzą dziś:

- Chrzanowska Izba Gospodarcza

- Galicyjska Izba Gospodarcza

- Izba Gospodarcza Dorzecza Raby

- Izba Gospodarcza w Sułkowicach

- Izba Gospodarcza Ziemi Myślenickiej

- Jurajska Izba Gospodarcza

- Krakowska Kongregacja Kupiecka

- Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

- Nowotarska Izba Gospodarcza

- Podkrakowska Izba Gospodarcza

- Regionalna Izba Gospodarcza Ziemi Krakowskiej Krzeszowice

- Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak-Business”

- Wielicka Izba Gospodarcza

Każda z tych organizacji wnosi własną historię, dorobek i ludzi – dzięki temu MPOG to środowisko różnorodne, ale bardzo komplementarne.

Podczas gali nie mogło zabraknąć kilku ważnych słów o tych, którzy MPOG współtworzyli, ale których nie ma już z nami:

śp. Andrzej Tutajewski – Podkrakowska Izba Gospodarcza - pierwszy Prezes MPOG,

śp. Maria Brożek – Izba Gospodarcza Dorzecza Raby,

śp. Kazimierz Czekaj – Jurajska Izba Gospodarcza,

To dzięki nim Porozumienie ruszyło z miejsca, a ich energia i upór wciąż są obecne w działaniach MPOG.

W trakcie wydarzenia Prezes Janusz Strzeboński przywołał śp. Kazimierza Czekaja i jego wielkie marzenie ale i jego realne dążenia w temacie budowy trasy kolejowej Podłęże – Piekiełko. Przez lata ten projekt wydawał się nierealny, odległy i „zbyt duży”. Dziś jednak jest już w budowie. „Miejmy nadzieję – mówił Prezes – że tak samo będzie z naszym celem nadrzędnym: powszechnym samorządem gospodarczym. Rzeczy niemożliwe stają się możliwe, gdy robi się je wspólnie.”

Wydarzenie odbyło się przy wsparciu wyjątkowo szerokiego grona instytucji.

Patronat Honorowy objęli:

- Marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka,

- Starosta Krakowski Elżbieta Burtan,

- Starosta Myślenicki Józef Tomal,

- Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko.

Partnerem wydarzenia został także Krakowski Park Technologiczny, którego głównym zadaniem jest wspieranie przedsiębiorców w Małopolsce.

Patronaty medialne: TVP3 Kraków, Radio Kraków, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Myślenicka, Sedno, Myślenicka24.pl, Myślenice iTV.

Podczas Jubileuszu wyróżniono autorkę projektu medalu okolicznościowego MPOG Weronikę Folwarską - uczennicę Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie, nagroda została wręczona przez Kapitułę Konkursu Prezesa Marka Tepera, Prezesa Krzysztofa Karcza i Prezesa Adama Wójcika w obecności Pani Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Joanny Woźniczki oraz władz Powiatu Krakowskiego i Gminy Skawina.

Podczas wydarzenia uhonorowano osoby zasłużone dla działalności MPOG. Jednym z pierwszych wyróżnionych został Redaktor Zbigniew Bartuś, wieloletni dziennikarz Dziennika Polskiego, a dziś Gazety Prawnej. To człowiek, który przez lata był jednym z najważniejszych medialnych sprzymierzeńców małopolskich przedsiębiorców. To on współtworzył Forum Przedsiębiorców Dziennika Polskiego - projekt, dzięki któremu także MPOG był widoczny i słyszalny. Dla wielu z nas był po prostu „dobrym duchem” tej współpracy. Warto i trzeba pamiętać o jego wkładzie w działalność organizacji.

Przyznano także medale okolicznościowe dla rodzin tych którzy współtworzyli MPOG a nie ma ich już wśród nas. Medal dla rodziny śp. Andrzeja Tutajewskiego – pierwszego prezesa MPOG - i prezesa PIG zostanie wręczony przez przedstawicieli MPOG w późniejszym terminie, wręczono medal dla Władysława Brożka męża śp. Marii Brożek Prezes Izby Gospodarczej Dorzecza Raby, medal dla rodziny śp. Kazimierza Czekaja - prezesa JiG zostanie wręczony przez przedstawicieli MPOG w późniejszym terminie.

Wyróżnione osoby zaangażowane w działalność MPOG z poszczególnych organizacji oraz same organizacje:

- indywidualny dla Prezesa Janusza Kowalskiego oraz dla Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie,

- indywidualny dla Prezesa Wiesława Jopka oraz dla Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, indywidualny dla Prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Oddział Myślenice Lucyny Gowin,

- indywidualny dla Prezesa Krzysztofa Karcza oraz dla Stowarzyszenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw Krak Business,

- indywidualny dla Piotra Wójcika z Konfederacji Lewiatan

- indywidualny dla Prezesa Stanisława Biernata oraz dla Izby Gospodarczej w Sułkowicach,

- indywidualny dla Prezes Katarzyny Matogi oraz dla Izby Gospodarczej Dorzecza Raby, indywidualny dla Magdaleny Sokołowskiej-Gawrońskiej przedstawiciela Izby Gospodarczej Dorzecza Raby, indywidualny dla Roberta Kaweckiego z Izby Gospodarczej Dorzecza Raby - Skarbnika MPOG (zostanie wręczony w terminie późniejszym).

- indywidualny dla Prezesa Marka Malca oraz dla Galicyjskiej Izby Gospodarczej,

- indywidualny dla Prezesa Adama Wójcika, indywidualny dla Jerzego Wodniackiego (byłego Prezesa PIG) oraz dla Podkrakowskiej Izby Gospodarczej,

- indywidualny dla Prezesa Marka Tepera oraz dla Nowotarskiej Izby Gospodarczej,

- indywidualny dla Prezesa Romana Kuca, indywidualny dla Prezesa Honorowego Tadeusza Sawickiego, indywidualny dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej MPOG Zbigniewa Wilka oraz dla Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej,

- indywidualny dla Prezes Elżbiety Piaseckiej, indywidulany dla byłego Prezesa Piotra Czajczyka (zostanie przekazany) oraz dla Wielickiej Izby Gospodarczej,

- indywidualny dla Doroty Grzesło Głównej Księgowej MPOG

- indywidualny dla Prezesa MPOG Janusza Strzebońskiego.

Małopolskie Porozumienie Organizacji Gospodarczych przyznało także medale okolicznościowe dla współpracujących samorządów:

- Województwo Małopolskie Marszałek Łukasz Smółka – medal zostanie przekazany w terminie późniejszym,

- Powiat Krakowski – odbierany w imieniu powiatu przez Grzegorza Stokłosę Członka Zarządu i Annę Wąsowicz Sekretarz Powiatu Krakowskiego,

- Powiat Myślenicki – odbierany w imieniu powiatu przez Sekretarz Powiatu Myślenickiego Renatę Kanię,

- Gmina Skawina – odbierany w imieniu gminy przez Wiceburmistrz Ewę Masłowską i Sekretarz Gminy Skawina Agnieszkę Juszczak Lisek,

- Gmina Myślenice – odbierany w imieniu gminy przez Wiceburmistrza Roberta Bylicę,

- Gmina Świątniki Górne – odbierany w imieniu gminy przez Sekretarz Gminy Świątniki Górne Beatę Skalską,

- Gmina Sułkowice – medal okolicznościowy zostanie przekazany w terminie późniejszym.

Przedsiębiorcy obecni na wydarzeniu znają się od lat głównie dzięki wspólnej działalności w ramach Porozumienia. Dało się to wyczuć na sali gdyż było naprawdę rodzinnie.

Podczas krojenia jubileuszowego tortu zrobiło się naprawdę wesoło. Prezes zaprosił do wspólnego cięcia tortu szefów wszystkich organizacji, ale prawdziwą „mistrzynią ceremonii” okazała się Katarzyna Matoga, Prezes Izby Gospodarczej Dorzecza Raby w Dobczycach.

Wydarzenie uświetnili także artyści. Przepiękne utwory operowe wykonała Pani Anna Maria Balawander (sopran) - związana z Izbą Gospodarczą w Sułkowicach. Po zakończeniu części oficjalnej - w trakcie Tradycyjnej Karczmy Piwnej Przedsiębiorców muzyczną część wieczoru zapewniła Kapela „Mogilanie”. To był dokładnie ten klimat, jakiego jubileusz potrzebował – żywy, ciepły, „swój”.

Całe wydarzenie – od prezentacji, przez dyskusje, po wspólne stoły – miało jeden wspólny mianownik: przedsiębiorcy. To dla nich działa MPOG. To oni decydują o jego kierunku.

I to oni sprawiają, że ma sens. Jubileusz nie był „galą dla gali”. To było spotkanie ludzi, którzy wiedzą, że razem można więcej. Uroczystość miała charakter nie tylko wspomnieniowy, lecz również przyszłościowy – była okazją do rozmów o dalszej współpracy pomiędzy organizacjami tworzącymi MPOG. W centrum wydarzenia stali przedsiębiorcy – to ich potrzeby, doświadczenia i inicjatywy stanowią fundament działania Porozumienia.

Wśród 120 osób byli zarówno ci, którzy tworzą MPOG od początku, jak i przedsiębiorcy, którzy – mamy nadzieję – dołączą do nas i pozostaną na stałe. Porozumienie żyje. Ma energię. Ma ludzi. I ma przyszłość. I zrealizuje wszystkie zaplanowane cele w tym ten nadrzędny czyli utworzenie w Polsce POWSZECHNEGO SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO. To systemowy cel — zmiany w strukturze reprezentacji gospodarczej w całym kraju, by przedsiębiorcy mieli samorząd gospodarczy analogiczny do zawodowego, który istnieje w innych krajach Europy.