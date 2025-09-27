Jak oceniają nas ci, którzy nas widzą? Jak subtelne sygnały związane z tożsamością wpływają na decyzje w instytucjach, które powinny być obiektywne? Ekonomiści zajęli się wyrokami zasądzanymi przez szwedzkie sądy

Ekonomia tożsamości to podejście, które rozszerza tradycyjne modele ekonomiczne o elementy psychologii i socjologii, uwzględniając to, iż nasze decyzje zależą nie tylko od korzyści materialnych, lecz także od tego, z kim/czym się identyfikujemy. Badania George’a Akerlofa (Uniwersytet Georgetown) i Rachel Kranton (Uniwersytet Duke’a) sprzed ponad 20 lat wykazały, że określamy nie tylko naszą tożsamość, ale też to, do którego jej aspektu się odwołujemy. Każde z nas może się inaczej identyfikować np. w relacjach zawodowych w zależności od kontekstu, bo w jednym momencie górę bierze doświadczenie zawodowe, a w innym ważniejsze są aspiracje. Wchodząc do sklepu, możemy się silniej identyfikować z płcią, odczuwanym poziomem bogactwa, poczuciem deprywacji, jeśli chodzi o zamożność, albo pochodzeniem rodziny.

A jak oceniają nas inni? Jak subtelne sygnały związane z tożsamością wpływają na decyzje w instytucjach, które powinny być obiektywne?