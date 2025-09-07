Ceny przejazdu uberem czy boltem zmieniają się w czasie rzeczywistym. Jeśli w danej chwili dużo osób próbuje zamówić auto, zaś kierowców jest mało, koszt rośnie. To sposób na wyrównanie popytu i podaży: wyższa opłata zniechęca część użytkowników, a jednocześnie zachęca kierowców, by włączyli aplikację i ruszyli na ulice. Ale co w tym wszystkim ciekawego dla naukowców? Okazuje się, że dzięki dynamicznym cenom można oszacować, ile dana usługa naprawdę jest warta dla konsumentów. A dokładniej — ile jesteśmy skłonni za nią zapłacić i jak bardzo ją cenimy.

Z pomocą przychodzi koncepcja nadwyżki konsumenta: różnica między maksymalną kwotą, którą ktoś byłby gotów zapłacić za usługę, a tym, ile faktycznie zapłacił. Na przykład – jeśli jesteś gotowy wydać 50 zł na powrót taksówką z imprezy, a aplikacja proponuje kurs za 40 zł, twoja nadwyżka to 10 zł. Innymi słowy, dostałeś/dostałaś coś taniej, niż było to dla ciebie warte. Choć nieco abstrakcyjna, miara ta jest używana przez ekonomistów, m.in. do mierzenia skutków interwencji państwa w mechanizmy rynkowe, np. w celu ochrony konsumentów przed monopolistycznymi praktykami.