Główny inspektor sanitarny został poinformowany przez firmę Nestlé Polska S.A. o dobrowolnym i ostrożnościowym wycofaniu niektórych produktów do żywienia niemowląt z uwagi na potencjalną obecność cereulidyny, substancji wytwarzanej przez mikroorganizm Bacillus cereus.

Jak przekazał, działanie to jest wynikiem przeprowadzonego przez firmę dochodzenia związanego z wycofaniem dwóch partii produktów do żywienia niemowląt NAN OPTIPRO PLUS 1 z 11 grudnia 2025 r. W ramach dochodzenia wykryto niezgodność jakościową w jednym ze składników dostarczanych przez zewnętrznego dostawcę, używanym w części produktów.

Lista wycofywanych produktów, których dystrybutorem jest Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, dostępna jest na stronie internetowej GIS, w zakładce „Aktualności/Ostrzeżenia”.

GIS przekazał, że niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaistniałej sytuacji dystrybutor podjął działania, by wycofać partie produktów ze sprzedaży. Podlegają one wycofaniu z obrotu i od konsumentów.

„Żadne inne produkty wprowadzane przez Nestlé Polska nie są objęte tym dobrowolnym wycofaniem. Państwowa Inspekcja Sanitarna monitoruje prowadzony przez dystrybutora proces wycofania z obrotu i od konsumentów partii produktów wskazanych w komunikacie” – poinformował GIS.

Zaznaczył również, że w przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem należy skontaktować się z lekarzem.

„W przypadku jakichkolwiek pytań lub w sprawie wymiany produktów Nestlé Polska prosi o kontakt z Serwisem Konsumenta Nestlé: tel. 801 333 000, e-mail: cs@pl.nestle.com” – przekazał GIS.

O wycofywanych produktach dystrybutor poinformował na swoich stronach internetowych.

Firma Nestlé Polska przekazała w informacji prasowej, że do tej pory (na 5 stycznia 2026 r.) nie odnotowano potwierdzonych przypadków zachorowań związanych ze spożyciem wycofywanych partii produktów. Poinformowano również, że cereulidyna w przypadku spożycia może powodować dolegliwości pokarmowe, takie jak biegunka czy wymioty.