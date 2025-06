Dawno temu, za siedmioma górami i za siedmioma lasami, postanowiono przymusić prezesów spółek giełdowych, by przedstawiali do publicznej wiadomości coroczne wynagrodzenia. Konkretnie działo się to we Włoszech: ustawę przeprowadzono w błyskawicznym tempie w 1998 r. (mówiono o niej legge Draghi, zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa), a obowiązywała już od roku następnego (firmy zobowiązano do opublikowania informacji już za 1998 r.).

Upublicznienie zarobków: jak była intencja legislacji?

Intencją legislacji było nie tylko zwiększenie transparentności życia gospodarczego, lecz także stworzenie wewnątrz poszczególnych organizacji podstawy do rzeczowego dyskutowania o siatce wynagrodzeń. Dla nas szczęśliwie ten eksperyment ma walor poglądowy, bo legislacja przeprowadzona została z zaskoczenia, zaś wynagrodzenia na 1998 r. były w momencie jej przyjmowania już przesądzone – a późniejszy rozwój wydarzeń, jeśli chodzi o płace, mógł, ale nie musiał, zależeć od przekazanych opinii publicznej informacji z poszczególnych spółek.