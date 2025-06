Ukraińcy nie zainwestowali fortuny w operację. Użyto nieco ponad 100 relatywnie tanich dronów FPV, które startowały ze specjalnie przystosowanych do tego celu TIR-ów. Kilka dni po operacji „Pajęczyna” awans na szefa wojsk dronowych uzyskał Robert Browdi, do wojny szemrany biznesmen współpracujący z każdą władzą. Ten pochodzący z Zakarpacia naturszczyk zbudował od zera ukraińską doktrynę dronową, zamieniając ją w sztukę. Madziar – bo takim pseudonimem tytułuje się Browdi – mógł skończyć jako prowincjonalny kryminalista i przemytnik. Rosyjska inwazja uczyniła z niego bohatera podręczników taktyki wojennej.

W środę – gdy Rosjanie otrząsnęli się po ataku na lotniska oraz po mniej udanej próbie uderzenia w most Krymski – doszło do rozmowy telefonicznej Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Rosyjski prezydent zastrzegł sobie prawo do odpowiedzi na „Pajęczynę”. Sugerując równocześnie, że włączy się w rozwiązanie problemu programu atomowego Iranu. Co należy czytać jako zapowiedź zemsty.