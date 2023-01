I oto włazi na mównice sejmową Zembaczyński, mądrala, i mówi, że zaproponuje pisowcom mały poradnik (!) „Jak poznać ruskiego agenta”. I, jasna sprawa, zaczyna od węgla: „Agent to osoba, która kocha czarne złoto, nienawidzi energii od nas, zwłaszcza z wiatraków. Uważa, że KPO Polakom się nie należy, wychodzi z założenia, że integracja europejska i UE to czyste zło. Ruski agent nie chce przyjęcia euro. Skupia się na tym, aby media rządowe stały się reżimowymi...”. Mówi o nieudanych zakupach obronnych, o wykrzywieniu ładu konstytucyjnego etc. No, drań!