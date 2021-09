Przełom tysiąclecia wygląda z perspektywy dwóch dekad jak szczyt amerykańskiej potęgi. Nie tylko militarnej, lecz także technologicznej, gospodarczej, politycznej i kulturowej. Pod koniec drugiej kadencji rządów Billa Clintona budżet po raz pierwszy od lat notował nadwyżki (2001 r. był do tej pory ostatnim bez deficytu), lęki związane z nadejściem trzeciego millenium nie sprawdziły się, a nowe technologie wciąż budziły większe nadzieje niż obawy. Dominacja Stanów Zjednoczonych na świecie była niekwestionowana. Państwa dawnego bloku sowieckiego przyjęto właśnie do NATO i to mimo oporów Rosji, dla której – jak się zdawało – nie było innej drogi jak stopniowa modernizacja na wzór zachodni pod nowym, wciąż obiecującym przywództwem Władimira Putina. Chiny były z kolei na ostatniej prostej w staraniach o przyjęcie do Światowej Organizacji Handlu, do której ostatecznie dołączyły w grudniu tamtego roku. Wśród amerykańskich polityków obu partii panował konsensus, że rozwój gospodarczy Państwa Środka i ich pełne włączenie w krwiobieg globalnej gospodarki to nie zagrożenie dla Zachodu, lecz dowód triumfu jego idei. Chiński i amerykański PKB wciąż dzieliła wówczas przepaść. Wierzono też, że wzrost dobrobytu materialnego z czasem rozbudzi też ambicje polityczne Chińczyków, a ich kraj upodobni się do zachodnich liberalnych demokracji także pod względem ustrojowym.