NBP wyprzedza świat

RPP nie zatrzymuje się w cyklu obniżek stóp procentowych. Na listopadowym posiedzeniu ustaliła główną stopę NBP na 4,25 proc. Była to piąta obniżka w tym roku. A od szczytowego poziomu z lat 2022–2023 stopy w Polsce zostały zmniejszone o 2,5 pkt proc. Tegorocznymi obniżkami nasz bank centralny wyprzedza tempo łagodzenia polityki pieniężnej w skali globalnej. Obliczona przez nas średnia stopa procentowa na świecie w październiku doszła do 5,32 proc. i jest najniższa od stycznia 2023 r. Przeciętną stopę skalkulowaliśmy z uwzględnieniem udziału poszczególnych krajów w globalnym PKB (z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej) na podstawie danych o stopach w krajach stanowiących ok. 85 proc. światowej gospodarki.

Skok popytu na hipoteki

Niższe stopy procentowe mocno zwiększyły zainteresowanie kredytami hipotecznymi. Jak wynika z danych BIK, październik przyniósł najwyższą w historii wartość wniosków klientów o hipoteki: 20,4 mld zł. Wcześniej barierę 20 mld zł udało się przekroczyć tylko raz – w grudniu 2023 r. Wtedy kończyło się przyjmowanie wniosków w ramach programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.”. Teraz nie ma żadnego dopalacza dla rynku hipotecznego. Oczywiście, nie wszystkie nowe kredyty są wykorzystywane na zakup mieszkania czy budowę domu. Część może być refinansowaniem hipotek i nie wszystkie wnioski są akceptowane przez banki.

Kolejny rekord cyberprzestępców

Zapowiada się kolejny rekordowy rok, jeśli chodzi o liczbę zagrożeń cybernetycznych w Polsce. Od stycznia do października działający przy instytucie NASK – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa CERT Polska, zespół reagowania na incydenty w przestrzeni cyfrowej, zarejestrował 550 tys. zgłoszeń. To o 7 proc. więcej niż rok wcześniej. CERT podaje statystyki w trybie tygodniowym, my przełożyliśmy to na miesiące. W 2024 r. zgłoszeń było ponad dwa razy więcej niż w poprzednich 12 miesiącach. Początek roku zapowiadał się na spokojniejszy, ale ostatnie miesiące pokazują dużo większą aktywność cyberprzestępców od notowanej przed rokiem.