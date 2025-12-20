Do poważnego incydentu doszło w czwartek, 18 grudnia, na stacji paliw przy Centrum Handlowym Auchan przy ulicy Hetmańskiej w Białymstoku, o czym poinformował Kurier Poranny. Kierowcy, tankując paliwo oznaczone jako etylina 95, nieświadomie wlewali do baków olej napędowy, co w krótkim czasie doprowadziło do unieruchomienia ich pojazdów. Według relacji świadków, samochody traciły moc tuż po wyjeździe ze stacji, a wielu kierowców utknęło na miejskiej obwodnicy, zmuszonych do wezwania pomocy drogowej. Szacuje się, że w wyniku błędu ucierpiała grupa co najmniej 20-25 osób.

Paliwo uszkodziło silniki

Eksperci motoryzacyjni podkreślają, że pomyłka paliwowa niesie ze sobą ryzyko poważnych usterek technicznych. Olej napędowy w silniku benzynowym nie ulega prawidłowemu spalaniu, co prowadzi do zanieczyszczenia układu wtryskowego oraz degradacji katalizatora i sondy lambda. W sytuacji, gdy kierowca kontynuuje jazdę na niewłaściwym paliwie, mieszanka może przedostać się do miski olejowej, co drastycznie zwiększa ryzyko zatarcia jednostki napędowej i generuje wielotysięczne koszty naprawy.

W odpowiedzi na zgłoszenia, sieć Auchan Polska potwierdziła wystąpienie usterki technicznej i w trybie natychmiastowym zamknęła stację do czasu wyjaśnienia sprawy. Operator obiektu, firma Hyperoil, współpracuje z dostawcą paliwa w celu ustalenia przyczyn zamieszania, które prawdopodobnie wynikło z błędu podczas zrzutu paliwa do zbiorników podziemnych. Uruchomiono również ścieżkę likwidacji szkód we współpracy z brokerem ubezpieczeniowym, a sieć deklaruje indywidualne rozpatrzenie każdej reklamacji.

Kierowcy domagają się odszkodowań od stacji paliw

Poszkodowani klienci podjęli już działania mające na celu zabezpieczenie swoich roszczeń, organizując grupę wsparcia w mediach społecznościowych. Kluczowym elementem dochodzenia odszkodowania będzie przedstawienie pełnej dokumentacji, w tym paragonów za tankowanie oraz faktur z warsztatów samochodowych potwierdzających zakres napraw i konieczność czyszczenia układu paliwowego. Część kierowców wystąpiła również o zabezpieczenie nagrań z monitoringu stacji jako dowodu w sprawie.

Postępowanie wyjaśniające prowadzi białostocka policja, która interweniowała na miejscu zdarzenia i zabezpieczyła wstępny materiał dowodowy. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej apelują do wszystkich osób, które w tym czasie korzystały z usług stacji przy ulicy Hetmańskiej i zauważyły nieprawidłowości w pracy silnika, o zgłaszanie się do III Komisariatu Policji przy ulicy Wrocławskiej. Oficjalne ustalenia służb będą istotnym argumentem w procesie cywilnym o naprawienie szkód majątkowych.