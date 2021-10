Jak wynika z art. 9 ust. 2a ustawy o samorządzie gminnym, gmina oraz inna gminna osoba prawna mogą zarządzać nieruchomościami mieszkalnymi nienależącymi do gminnego zasobu nieruchomości w formach określonych w ustawie o gospodarce komunalnej. Z kolei zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym postanowiono, że do zadań wójta należy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym. Wyrazem tej kompetencji jest zarówno gospodarowanie nieruchomościami mieszkalnymi, jak i użytkowymi. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Gospodarowanie nieruchomościami dotyczy obu wskazanych rodzajów nieruchomości o odmiennym przeznaczeniu.