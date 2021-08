W praktyce wątpliwości może budzić użyte przez ustawodawcę sformułowanie w art. 19 ust. 1 u.r.z. „po dniu zaliczenia do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności”. Czy zatem ten rok liczy się od uzyskania orzeczenia czy od przedstawienia go pracodawcy? Kwestię tę rozstrzygnął jednoznacznie Sąd Najwyższy w wyroku z 29 czerwca 2005 r. (sygn. akt II PK 339/04), stwierdzając, że prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, chociażby nie wystąpił do pracodawcy o przyznanie takiego urlopu. Oznacza to, że przesłanką prawa do dodatkowego urlopu jest zaliczenie pracownika do odpowiedniego stopnia niepełnosprawności i przepracowanie jednego roku po dniu zaliczenia do jednego ze stopni niepełnosprawności. Artykuł 19 u.r.z. nie uzależnia prawa do urlopu wypoczynkowego od wniosku osoby niepełnosprawnej.