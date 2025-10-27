Kontrowersyjna sprzedaż 160 hektarów ziemi w 2023 roku

Jak napisała w poniedziałek „WP”, w 2023 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zarządzane wówczas przez Telusa, miało wydać zgodę na sprzedaż 160 hektarów ziemi wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK. Właściciele Dawtony dzierżawili działkę od 2008 r., i bezskutecznie ubiegali się o jej wykup. Jak czytamy w artykule, w 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - na prośbę KOWR - poinformowało, że na terenie działki „znajduje się ciek naturalny, który należy traktować jako śródlądowe wody płynące, (...) które nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu”.

Z informacji „WP” wynika, że Telus odwiedzał firmę jeszcze przed finalizacją transakcji. Według portalu, o całej sytuacji wcześniej alarmowało CPK, a kiedy w końcu spółka wystąpiła do KOWR o potrzebną jej działkę, usłyszała, że Ośrodek już jej nie posiada.

Politycy Razem krytykują rolę ministra Telusa i KOWR

Do sprawy odniósł się poseł Razem Maciej Konieczny, który zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu partia złoży zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. - Jako Partia Razem złożymy zawiadomienie do CBA, żeby przyjrzała się roli KOWR-u, ale także Wód Polskich i ministra Telusa w tej sprawie - poinformował na konferencji prasowej.

Zdaniem Koniecznego, resort wiedział, że wartość działki wkrótce wzrośnie. - Biznesmen nabywa działkę, która chwilę potem radykalnie zyskuje na wartości, a teraz my wszyscy jako obywatele, jako państwo polskie będziemy musieli się składać na wykupienie tych terenów - ocenił.

Obecny na briefingu współprzewodniczący Partii Razem Adrian Zandberg stwierdził, że sprzedaż działki nie uwzględniała strategicznego interesu gospodarczego kraju. Poseł podkreślił też, że oczekuje od Telusa i władz PiS oświadczenia w tej sprawie. - To wymaga wyjaśnienia, jak może tak działać państwo, żeby decyzjami ministra paraliżować strategiczne inwestycje - dodał.

Wcześniej przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak zapowiedział na konferencji prasowej, że Telus wkrótce wyda stosowne oświadczenie w tej sprawie.

Według „WP” wartość działki należącej obecnie do Wielgomasa, wzrośnie nawet kilkunastokrotnie. „Sprzedano ją za 22,8 mln zł. Niebawem może być warta nawet 400 mln” - donosi portal. (PAP)