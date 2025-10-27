Jak działał mechanizm kradzieży? Bank Santander wskazuje na skimming

Klienci Banku Santander zgłaszają nieautoryzowane wypłaty pieniędzy z kont. Instytucja potwierdza, że doszło do serii przestępczych transakcji wykonanych kartami płatniczymi w bankomatach powiązanych z zewnętrzną siecią urządzeń. Bank zapewnia jednak, że incydenty zostały szybko wykryte. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez biuro prasowe Santandera, prawdopodobną przyczyną nieuprawnionych wypłat z kont było zastosowanie tzw. nakładek skimmingowych, czyli urządzeń pozwalających na skopiowanie danych z kart. "Niezwłocznie po wykryciu zdarzenia, wszystkie karty, które zostały lub mogły zostać dotknięte przestępczym działaniem, zostały zabezpieczone. W banku, we współpracy z operatorem urządzeń, trwa analiza źródła incydentu” — przekazało biuro prasowe Santandera.

Bank zapowiada zwrot pieniędzy

Santander podkreśla, że klienci nie zostaną obciążeni stratami. Pieniądze, które zniknęły z kont, mają zostać zwrócone automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych reklamacji. Zgodnie z zapewnieniami instytucji, środki zostaną zwrócone już dzisiaj.

Policja bada sprawę. Zgłoszenia płyną z całej Polski

Bank pozostaje w kontakcie z policją i przygotowuje formalne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Komenda Główna Policji potwierdza, że od weekendu wpływa duża liczba zgłoszeń od poszkodowanych. Najwięcej przypadków zanotowano m.in. w Poznaniu, Krakowie, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu.

Funkcjonariusze z wydziałów zajmujących się przestępczością gospodarczą prowadzą ustalenia, czy za działaniami stoi zorganizowana grupa, działająca jednocześnie w różnych miastach. W samym Poznaniu przyjęto około 70 zawiadomień. W Bydgoszczy i okolicach zgłoszono ponad 50 incydentów

Jak rozpoznać podejrzany bankomat? Ważne zasady bezpieczeństwa

Santander przypomina o prostych zasadach bezpieczeństwa. O czym pamiętać?

Sprawdzaj, czy bankomat nie ma luźnych lub podejrzanie wyglądających elementów. Zasłaniaj klawiaturę podczas wpisywania PIN-u. W razie wątpliwości korzystaj z bankomatów zlokalizowanych wewnątrz placówek.

Osoby, które podejrzewają nieautoryzowane operacje na swoim koncie, mogą kontaktować się z infolinią banku: 1 9999. Policja radzi, aby podczas składania zawiadomienia mieć przy sobie dowód osobisty, numer rachunku bankowego, a jeśli to możliwe — wydruk historii konta z widocznymi transakcjami.