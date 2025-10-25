Podmyta jezdnia i chodnik na Arkuszowej

Na Warszawie doszło dzisiaj, 25 października 2025 r., do poważnej awarii wodociągowej. W rejonie ul. Arkuszowej 135 (Bielany), w pobliżu skrzyżowania z ul. Opalin, podmyta została ziemia pod chodnikiem i jezdnią. W wyniku wypłukania gruntu nawierzchnia zapadła się, a ruch na tym odcinku został ograniczony.

Podmyta jezdnia i chodnik w Warszawie

Woda wypływająca spod powierzchni gruntu wypłukała znaczne ilości piachu, co doprowadziło do uszkodzenia konstrukcji drogi. Widoczne jest zapadnięcie fragmentu chodnika oraz osłabienie stabilności jezdni w kierunku Truskawia. Z tego powodu wprowadzono ruch wahadłowy. Służby ostrzegają, że w razie pogarszania się sytuacji możliwe jest nawet czasowe zamknięcie odcinka.

Awaria w Warszawie: wyłączenia wody i działania służb

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji potwierdziło awarię magistrali wodociągowej. Przerwy w dostawach występują w okolicy ul. Arkuszowej 135 oraz przy ul. Opalin i Kampinoskiej. Awaria jest oznaczona jako „w trakcie usuwania”. Na miejsce skierowano beczkowóz, aby zapewnić mieszkańcom dostęp do wody.

„Pracujemy nad usunięciem uszkodzenia i przywróceniem dostaw. Utrudnienia w ruchu potrwają co najmniej do godz. 15.00 z uwagi na konieczność usunięcia naniesionego piachu. Dostawy wody powinny wrócić wieczorem” – przekazują Wodociągi Warszawskie.

Utrudnienia drogowe

Trwają prace zabezpieczające podłoże i nawierzchnię oraz usuwanie piachu naniesionego na jezdnię. W rejonie obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb oraz sygnalizacji.