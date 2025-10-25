Biedronka wycofuje metkę cebulową Sokołów

W Biedronce sprzedawana była skażona partia metki cebulowej Sokołów, oznaczona numerem 8225281102 i terminem trwałości do 24.10.2025. Produkt został wycofany po tym, jak Główny Inspektorat Sanitarny potwierdził obecność bakterii produkującej toksynę Shiga w dwóch produktach tej marki.

W oświadczeniu opublikowanym na stronie Biedronki producent podkreślił, że decyzja o wycofaniu jest podyktowana troską o najwyższe standardy bezpieczeństwa żywności. Jednocześnie firma przeprosiła klientów za niedogodności i zapewniła, że dobro konsumentów jest absolutnym priorytetem.

Osoby, które zakupiły produkt, proszone są o jego zniszczenie lub zwrócenie do najbliższego sklepu. Produkt wraz z opakowaniem koniecznym do identyfikacji partii zostanie całkowicie zrefundowany

– czytamy w komunikacie.

Lidl wycofuje tatara wołowego Sokołów

Podobne ostrzeżenie wydała sieć Lidl, która poinformowała o wycofaniu tatara wołowego marki Sokołów. W skażonej partii, oznaczonej numerem 8525281202 i terminem trwałości do 24.10.2025, wykryto obecność bakterii E. coli STEC.

Skażony produkt był dostępny w wybranych sklepach w siedmiu województwach: małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

W związku ze stwierdzoną niezgodnością mikrobiologiczną podjęliśmy decyzję o wycofaniu produktu. Decyzja podyktowana jest dbałością o najwyższe standardy bezpieczeństwa produktów i ma na celu wyeliminowanie ryzyka spożycia niezgodnego produktu przez konsumentów

– napisano w komunikacie Lidla.

Klienci, którzy zakupili skażony produkt, proszeni są o jego wyrzucenie lub zwrot do sklepu, przy czym opakowanie jest niezbędne do identyfikacji partii i otrzymania pełnego zwrotu pieniędzy.

Apel do konsumentów

Obie sieci podkreślają, że produktów nie należy spożywać, gdyż może to prowadzić do zatrucia pokarmowego. Jednocześnie zapewniają, że dobro i bezpieczeństwo konsumentów są dla nich absolutnym priorytetem.

„Pragniemy przeprosić za wszelkie niedogodności związane z zaistniałą sytuacją i zapewnić, że bezpieczeństwo żywności oraz zdrowie naszych klientów są dla nas najważniejsze” – czytamy w oświadczeniach Biedronki i Lidla.

Najczęstsze pytania o wycofanie produktów Sokołów (FAQ)

Dlaczego produkty Sokołów zostały wycofane ze sprzedaży?

Decyzja o wycofaniu została podjęta po wykryciu w niektórych partiach produktów bakterii Escherichia coli (STEC), która może być groźna dla zdrowia. Producent, w porozumieniu z sieciami Biedronka i Lidl oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym, zdecydował o natychmiastowym usunięciu wskazanych partii z obrotu w trosce o bezpieczeństwo konsumentów.

Które produkty są objęte wycofaniem?

Z rynku wycofano:

Metkę cebulową Sokołów – numer partii 8225281102, termin przydatności do 24.10.2025, sprzedawaną w sklepach Biedronka.

Tatara wołowego Sokołów – numer partii 8525281202, termin przydatności do 24.10.2025, sprzedawanego w wybranych sklepach Lidl.

Czy spożycie tych produktów może być niebezpieczne?

Tak. Spożycie produktów zawierających bakterie E. coli może prowadzić do zatrucia pokarmowego, a w skrajnych przypadkach – do poważnych powikłań zdrowotnych, zwłaszcza u dzieci, osób starszych i osób z obniżoną odpornością.

Co zrobić, jeśli mam produkt z wycofanej partii?

Nie należy go spożywać. Produkt należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony (Biedronka lub Lidl). Zwrotowi powinno towarzyszyć oryginalne opakowanie, które pozwoli zidentyfikować numer partii.

Czy mogę liczyć na zwrot pieniędzy?

Tak. Zarówno Biedronka, jak i Lidl poinformowały, że klienci otrzymają pełny zwrot kosztów zakupu wycofanego produktu po jego zwróceniu wraz z opakowaniem.

Czy wszystkie produkty Sokołów są niebezpieczne?

Nie. Wycofanie dotyczy wyłącznie konkretnych partii dwóch produktów: metki cebulowej i tatara wołowego. Pozostałe wyroby marki Sokołów są bezpieczne i dopuszczone do sprzedaży.

W jakich regionach sprzedawano skażone produkty?

Według komunikatu, skażone produkty były dostępne w sklepach na terenie siedmiu województw: małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego.