Od 1 października br. działa w Polsce system kaucyjny. Przynajmniej w teorii. W praktyce bowiem na sklepowych półkach wciąż nie pojawiły się butelki PET ani metalowe puszki z logo kaucji. Od 1 stycznia 2026 r. trzecią kategorią opakowań, którą obejmie system kaucyjny, staną się również butelki ze szkła wielorazowego. Ich producenci, czyli w przeważającej większości browarnicy, już dziś mogliby wejść do systemu, nie robią tego jednak ze względu na to, że od lat sami prowadzą własne zbiórki zużytych butelek.

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 870) pozwala im na wypuszczanie na rynek nowych butelek zbieranych w ramach indywidualnych systemów do 31 grudnia br. Do końca 2026 r. zaś będzie można zbierać „stare” butelki i zwracać za nie kaucję, ale już nie będzie dozwolone wprowadzanie ich do obrotu. Browarnicy będą musieli podpisać umowę z jednym z siedmiu operatorów ustawowego systemu kaucyjnego i włączyć się do niego.