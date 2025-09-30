Nowelizacja wprowadza wiele zmian, które wpłyną zarówno na codzienną organizację pracy nauczycieli, jak i funkcjonowanie szkół. Część przepisów wejdzie w życie nieco później (w 2026 r.), szczególnie te związane z finansami.
Co się zmieni od nowego roku szkolnego
- Zmiana terminu wypłaty niektórych składników wynagrodzenia – teraz będą wypłacane dopiero po wykonaniu pracy, na podstawie faktycznego rozliczenia
- Skrócenie umów terminowych – z dwóch lat szkolnych do jednego roku.
- Nowa możliwość skorzystania z urlopu zdrowotnego – dla nauczycieli, którym do emerytury pozostał mniej niż rok.
- Nowe zasady przyznawania godzin ponadwymiarowych – bardziej przejrzyste i związane z realnym zapotrzebowaniem.
- Koniec z powierzaniem zastępstw w godzinach przeznaczonych na realizację obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć – ważna zmiana w organizacji pracy.
Kiedy wejście w życie
- Planowany termin większości zmian: 1 września 2025 r.
- Część przepisów: 2026 r. (zwłaszcza te, które powodują skutki finansowe).
GDZIE ZNALEŹĆ SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WSZYSTKICH ZMIAN
Więcej już w środę - obszerny artykuł omawiający szczegółowo zmiany wynikające z nowelizacji Karty Nauczyciela.