Nowelizacja wprowadza wiele zmian, które wpłyną zarówno na codzienną organizację pracy nauczycieli, jak i funkcjonowanie szkół. Część przepisów wejdzie w życie nieco później (w 2026 r.), szczególnie te związane z finansami.

Co się zmieni od nowego roku szkolnego

  • Zmiana terminu wypłaty niektórych składników wynagrodzenia – teraz będą wypłacane dopiero po wykonaniu pracy, na podstawie faktycznego rozliczenia
  • Skrócenie umów terminowych – z dwóch lat szkolnych do jednego roku.
  • Nowa możliwość skorzystania z urlopu zdrowotnego – dla nauczycieli, którym do emerytury pozostał mniej niż rok.
  • Nowe zasady przyznawania godzin ponadwymiarowych – bardziej przejrzyste i związane z realnym zapotrzebowaniem.
  • Koniec z powierzaniem zastępstw w godzinach przeznaczonych na realizację obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć – ważna zmiana w organizacji pracy.

Kiedy wejście w życie

  • Planowany termin większości zmian: 1 września 2025 r.
  • Część przepisów: 2026 r. (zwłaszcza te, które powodują skutki finansowe).

GDZIE ZNALEŹĆ SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WSZYSTKICH ZMIAN

Więcej już w środę - obszerny artykuł omawiający szczegółowo zmiany wynikające z nowelizacji Karty Nauczyciela.

Karta nauczyciela: najważniejsze zmiany od 1 września
Karta nauczyciela: najważniejsze zmiany od 1 września

Zobacz również