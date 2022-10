Unijne regulacje nie pozwalają na udzielanie zamówień publicznych firmom, w których ponad połowę udziałów mają Rosjanie. Rozporządzenie, które wprowadziło ten zakaz, dało zamawiającym sześć miesięcy na weryfikację już zawartych umów. Graniczną datą był 10 października 2022 r. - od tego dnia publiczne kontrakty realizowane z udziałem rosyjskich firm powinny być zerwane. W praktyce oznacza to konieczność sprawdzenia wszystkich umów o wartości powyżej tzw. progów unijnych, które były zawarte przed 9 kwietnia 2022 r.

Nie wszyscy zamawiający pamiętali o tej dacie, część dopiero teraz weryfikuje wykonawców. Z kolei niektórych z tych, którzy zgodnie z zaleceniami Urzędu Zamówień Publicznych z wyprzedzeniem zażądali od wykonawcy specjalnych oświadczeń, czekała przykra niespodzianka.

- Zdarzają się wykonawcy, którzy celowo ignorują wezwania, po to, by bezkosztowo wyplątać się z niekorzystnych dla siebie umów. Jeśli zamawiający nie godzi się na waloryzację kontraktu zawartego przed wybuchem wojny w Ukrainie, to jego realizacja przynosi przedsiębiorcy straty. Zrywając umowę, musiałby liczyć się z karami. Brak oświadczenia na temat rosyjskiego kapitału sprawia, że to zamawiający musi podjąć decyzję o odstąpieniu od umowy - mówi Artur Wawryło, ekspert prowadzący Kancelarię Zamówień Publicznych.

Oświadczenia wykonawców

Sytuacja nie jest jednoznaczna, bo formalnie brak oświadczenia nie jest powodem odstąpienia od umowy. Jest nim udział firm z kapitałem rosyjskim w realizacji zamówienia.

- Jeśli jednak zamawiający w wezwaniu do złożenia oświadczenia zastrzegł sankcję w postaci odstąpienia od umowy, to w zasadzie jest bez wyjścia. Co więcej, trudno mu będzie obciążyć wykonawcę karami umownymi, bo musiałby dowieść, że ten specjalnie, w celu obejścia prawa, nie dostarczył oświadczenia - uważa dr Włodzimierz Dzierżanowski, wykładowca na Uczelni Łazarskiego i radca prawny z Grupy Doradczej Sienna. Zaznacza, że inna sytuacja jest wówczas, gdy zamawiający w wezwaniu nie zawarł klauzuli o odstąpieniu od umowy. Wtedy może ją kontynuować, sprawdzając na własną rękę udział kapitału rosyjskiego.

Unijne rozporządzenie nie wskazuje, w jaki sposób zamawiający powinni sprawdzać wykonawców. Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej doradza żądanie oświadczeń od wykonawców.

„Zamawiający powinien zatem wystąpić do wykonawców o złożenie stosownego oświadczenia, że nie występują okoliczności, skutkujące zakazem dalszego wykonywania umowy . Jako że podstawa wykluczenia (...) dotyczy również podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności wykonawca lub koncesjonariusz polega, o ile przypada na nich ponad 10 proc. wartości zamówienia, w takim przypadku zamawiający powinien zażądać, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę, dostawcę lub podmiot, na którego zdolności wykonawca polega, pod rygorem odstąpienia od umowy” - można przeczytać w sekcji poświęconej wojnie w Ukrainie.

Także wielu ekspertów uważa, że żądanie oświadczenia jest najlepszą z opcji. Zwracają uwagę, że choć zamawiający sam może sprawdzić wykonawcę, to gorzej już z podwykonawcami. A także oni nie mogą mieć rosyjskiego kapitału. Podobnie zresztą jak tzw. podmioty trzecie.

- O ile fakt występowania podmiotu, na którego zasobach polega wykonawca, jest znany zamawiającemu na podstawie informacji zawartych w złożonej ofercie, o tyle zamawiający z reguły nie posiada takiej wiedzy odnośnie do podwykonawcy czy też - w przypadku umowy koncesji - dostawcy. Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz ich nazw nie daje gwarancji, że na etapie realizacji zamówienia coś się nie zmieni - zwraca uwagę Piotr Królewski, radca prawny.

Sankcje za agresję

Jest też inna możliwość - wezwanie wykonawcy, by przedstawił pełną listę podwykonawców realizujących zamówienie. Wówczas zamawiający sam może sprawdzić kapitał każdego z nich. Robi to w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Jeśli nie potwierdzi się udział kapitału rosyjskiego, to umowa może być kontynuowana.

- Innym rozwiązaniem może być wezwanie wykonawcy, by realizował zamówienie bez udziału podwykonawców z rosyjskim kapitałem. To o tyle korzystne dla zamawiającego, że zapewnia mu również bezpieczeństwo w przyszłości - podpowiada dr Włodzimierz Dzierżanowski.

Sankcje dotyczące rosyjskich firm wprowadziło rozporządzenie 2022/576 zmieniające rozporządzenie nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację w Ukrainie. Zgodnie z nim obywatelom rosyjskim i osobom prawnym mającym siedzibę w Rosji nie można udzielać zamówień publicznych. Dotyczy to również firm, które czy to bezpośrednio, czy pośrednio należą do nich w ponad 50 proc., czy też nawet tylko działających pod ich kierunkiem. Zakaz dotyczy także podwykonawców, o ile mają realizować powyżej 10 proc. wartości zamówienia. Rozporządzenie unijne stosuje się wprost we wszystkich państwach członkowskich do zamówień powyżej progów unijnych.