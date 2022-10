Zgodnie z projektem definicja rzemieślnika obejmie wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy wykorzystują posiadane kwalifikacje zawodowe w rzemiośle. Nie będzie już ograniczeń co do formy prawnej podmiotu prowadzącego działalność rzemieślniczą – teraz za rzemieślnika poza osobami fizycznymi mogą być uznane tylko niektóre spółki handlowe. Dzięki zmianie spółki, które nie mieszczą się w obecnej definicji, będą mogły liczyć choćby na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przygotowujących się w firmie do egzaminu czeladniczego.