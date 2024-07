Nowelizacja ustawy o rzemiośle (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2159 ze zm.) jest częścią projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego. Po konsultacjach wprowadzono zmiany i w nowym kształcie projekt został zamieszczony na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Z uwag, które rzemieślnicy nadesłali do pierwszej wersji projektu, wynikało, że szczególnie zależy im na zniesieniu ograniczeń, które narzuciła im przyjęta w 1989 r. ustawa o rzemiośle. Chodzi o ust. 4 art. 2 ustawy, który mówi, że „do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików”. Związek Rzemiosła Polskiego, ale też branżowe organizacje regionalne zabiegały o usunięcie z krytykowanego przepisu działalności handlowej.

„W obecnych realiach gospodarczych i rynkowych firmy rzemieślnicze (…) niejako zmuszone są do organizacji i prowadzenia sprzedaży wytwarzanych wyrobów w postaci punktów sprzedaży czy sieci sklepów firmowych. Cyfryzacja z kolei wzmacnia trend prowadzenia własnych sklepów internetowych. (…) co powoduje, że ustawowe wyłączenie tego rodzaju działalności z rzemiosła nie znajduje uzasadnienia w obecnych realiach gospodarczych” – pisał ZRP.

Rzemieślnicy dowodzą, że aby utrzymać się na rynku, potrzebują nie tylko zapewnienia im możliwości stosowania różnych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, co projekt robi, lecz także swobodnego łączenia jej z działalnością handlową. Opublikowany poprawiony projekt nadal nie zalicza do rzemiosła działalności handlowej ani usług hotelarskich. Jeśli zostanie przyjęty, to za rzemieślników będą natomiast uznawani optycy okularowi oraz protetycy słuchu.

Nieuwzględnienie ważnego postulatu rzemieślników dotyczącego handlu MRiT próbuje rekompensować przepisami, które zapewnią organizacjom rzemieślniczym więcej członków. Skarżyły się one bowiem, że zakres funkcjonujących w ustawie o rzemiośle wyłączeń pozbawia je potencjalnych członków, co ma przełożenie na zdolność sprostania przez sieć organizacyjną samorządu gospodarczego rzemiosła wymogom decydującym o reprezentatywności Związku Rzemiosła Polskiego w świetle przepisów o Radzie Dialogu Społecznego i instytucjach dialogu społecznego.

Nowymi członkami zgodnie z projektem będą musieli być przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w formie spółek, a dzięki projektowanej zmianie ustawy o rzemiośle mogą zyskać status rzemieślników, o ile zrzeszą się w cechu lub izbie rzemieślniczej. Takie spółki nabędą status rzemieślników z dniem podjęcia uchwały przez właściwy organ statutowy organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła o przyjęciu przedsiębiorcy.

Prowadzenie działalności w formie spółki nie pozbawi statusu rzemieślnika. Projekt zapewnia też wypłatę dofinansowania na szkolenie ucznia. Wystarczy, że przystąpi on do egzaminu. Dziś rzemieślnik dostaje pieniądze za szkolenie, jeśli uczeń zda egzamin czeladniczy lub zawodowy.©℗