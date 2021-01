Między innymi o pół roku dłużej, bo do końca czerwca 2021 r., przedsiębiorcy mogą korzystać z różnych form gwarancji. Przy okazji bank poprawił warunki niektórych z instrumentów. Obecnie trwają również prace nad przedłużeniem na ten rok dopłat do oprocentowania kredytów oraz preferencyjnych pożyczek. Przedstawiamy podstawowe warunki wybranych form pomocy , po które wciąż mogą sięgać przedsiębiorcy borykający się z trudnościami z powodu epidemii. Nie wynikają one z ostatniej nowelizacji specustawy o COVID-19, jednak uzupełniają ofertę rządowych tarcz ochronnych.

gwarancje de minimis z krajowego funduszu gwarancyjnego

Z gwarancji de minimis na warunkach zmienionych w związku z pandemią skorzystało ok. 55 tys. przedsiębiorców. Dzięki nim mogli zaciągnąć prawie 30 mld zł kredytu. Od 1 stycznia 2021 r. wydłużona została możliwość korzystania z tego instrumentu, zwiększono też kwotę gwarancji do maksymalnej możliwej, na jaką pozwalają przepisy UE

– Maksymalna kwota gwarancji to obecnie: 1,5 mln euro w przypadku kredytów zaciąganych na okres do 5 lat i 750 tys. euro w przypadku kredytów na okres od 5 do 10 lat. Wcześniej było to maksymalnie 3,5 mln zł.

– Maksymalny okres gwarancji dla kredytu obrotowego to obecnie 75 miesięcy. Z kolei maksymalny okres gwarancji dla kredytu inwestycyjnego to 120 miesięcy.

▶ Podstawowe wymogi: z gwarancji mogą skorzystać firmy, które nie miały zaległości w ZUS i urzędzie skarbowym – ale w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. gwarancja może zostać udzielona kredytobiorcy, w odniesieniu do którego zidentyfikowano takie zaległości, o ile nie miał ich na 1 lutego 2020 r.

gwarancje biznesmax z dopłatą do oprocentowania

– Gwarancja Biznesmax jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu udzielaną z Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Uzyskanie gwarancji wiąże się z dodatkową możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki.

gwarancja cosme

– Gwarancją może być objęte do 80 proc. kwoty kredytu – może być to zarówno kredyt inwestycyjny, jak i płynnościowy, odnawialny lub nieodnawialny.

– Maksymalna kwota gwarancji to 480 tys. zł. Maksymalna wysokość kredytu objętego gwarancją to 600 tys. zł. Maksymalny okres gwarancji dla kredytu inwestycyjnego to 99 miesięcy. W przypadku kredytów obrotowych wydłużono maksymalny okres gwarancji: dla tych udzielanych od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. wynosi on 39 miesięcy (wcześniej było to 27 miesięcy).