Po co to wszystko? Bo kwestie technologiczne mogą rodzić obawy użytkowników arbitrażu. Ewentualne problemy techniczne mogą przecież utrudniać prowadzenie wirtualnej rozprawy, a w najgorszym wypadku doprowadzić do jej odroczenia. Istnieją też obawy co do poufności rozpraw prowadzonych online (zawsze istnieje ryzyko ingerencji osób trzecich). Kolejna wątpliwość dotyczy przesłuchania świadków (Czy słuchanie świadka na odległość jest tak samo wartościowym sposobem zbierania dowodów? Czy świadek, składając zeznania online, nie korzysta z cudzej, zakulisowej pomocy , nie ma suflera, a może ściąga z promptera?). Do tego dochodzi stopień znajomości programów i rozwiązań technicznych – przecież wiele osób niechętnie podchodzi do nowinek technologicznych.