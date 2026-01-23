Nowe przepisy wprowadzają rygorystyczne zasady prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów oraz określają zasady odpowiedzialności cywilnej za treść dokumentów informacyjnych towarzyszących emisjom. Najważniejszą zmianą jest objęcie całego rynku ścisłym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

KNF zyska szerokie uprawnienia: od wydawania zezwoleń na działalność dostawców usług (CASP), przez monitorowanie ofert publicznych, aż po nakładanie surowych kar administracyjnych.

W przypadku naruszenia przepisów KNF będzie mogła wpisywać do prowadzonego przez siebie rejestru nieuczciwe domeny internetowe. Ustawa zakłada też odpowiedzialność karną za przestępstwa popełniane m.in. w związku z emisją tokenów czy świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów bez wcześniejszego zgłoszenia tego KNF. Sprawcom najpoważniejszych naruszeń groziłaby m.in. grzywna w wysokości do 10 mln zł.

Sejmowa przepychanka ustawy o kryptowalutach

Proces legislacyjny był dynamiczny. Po tym, jak prezydent zawetował pierwszą ustawę o kryptoaktywach, Sejm uchwalił drugą, taką samą, po czym trafiła ona do izby wyższej, która wprowadziła do niej poprawkę. Sejm jednak ją odrzucił, co oznacza, że ustawa została przyjęta w brzmieniu zbliżonym do pierwotnego projektu.

Dla podmiotów już operujących na polskim rynku kluczowe są przepisy przejściowe. Ustawa przewiduje stopniowe wygaszanie dotychczasowego rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych – zostanie on ostatecznie zlikwidowany 2 lipca 2026 r. Przedsiębiorcy, którzy chcą pozostać na rynku, będą musieli dostosować swoje procedury do nowych wymogów w zakresie m.in. przechowywania dokumentacji – będą musieli ją przechowywać przez 5 lat od zaprzestania działalności.

Etap legislacyjny

