- Na współpracę ze mną i ministrem Domańskim zdecydował się zbiór kapitalnych ludzi - w sprawie przyspieszenia, bo nasza przyszłość wymaga przyspieszenia jeśli chodzi o gospodarkę, biznes, naukę - elastyczność i nowoczesność jeśli chodzi o procedury, podejmowanie decyzji. (...) Wierzymy, że Polska może być najlepszym miejscem jeśli chodzi o gospodarkę, nowoczesne technologie, kreatywne myślenie - powiedział Tusk.
Premier: Radą Przyszłości kierować będzie Andrzej Domański
Premier poinformował, że „gospodarzem prac Rady Przyszłości” będzie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
Szef rządu zapowiedział, że do Rady wejdą ludzie, którzy „zdobywali kosmos, potrafią produkować najbardziej cenione satelity, naukowcy, którzy wiedzą, jak naukę przetwarzać na biznes i na duże pieniądze”, którzy wiedzą, „jak projektować przyszłość, żeby Polska była liderem w wielu dziedzinach”.
