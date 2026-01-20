Nad efektami pracy komisji pochylą się posłowie na rozpoczynającym się już jutro posiedzeniu Sejmu. Sprawozdanie komisji powstało na podstawie trzech projektów: poselskiego, rządowego i prezydenckiego.

Dłuższy zakaz sprzedaży

Projekt przedłuża wstrzymanie sprzedaży państwowej ziemi do 30 kwietnia 2036 r. Minister rolnictwa, na wniosek prezesa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), będzie mógł wyrazić zgodę na sprzedaż gruntów lub ich części, jeżeli będzie to uzasadnione względami społecznymi lub gospodarczymi.

Autorzy projektów tłumaczą, że dzięki zakazowi rolnicy będą mogli użytkować ziemię bez konieczności wydawania dużych kwot na jej zakup i inwestować w rozwój swoich gospodarstw. Natomiast państwo jako właściciel ziemi zachowa kontrolę nad tym, jak jest ona używana, a przychody z dzierżawy w dużej części trafią z powrotem do rolników, np. w sytuacji suszy czy innych trudnych warunków pogodowych.

Dodatkowe trzy hektary

Obecnie zakaz nie dotyczy gruntów o powierzchni do 2 ha. Ze sprawozdania wynika, że spod zakazu zostaną wyłączone kolejne 3 ha, czyli łącznie 5 hektarów. Żaden z trzech projektów nie przewidywał takiego rozwiązania, wypracowano je na etapie prac nad projektami w sejmowej komisji.

Według sprawozdania KOWR za 2024 r. powierzchnia państwowych gruntów rolnych wynosiła 1,33 mln ha, z czego 1,045 mln ha było wydzierżawione, co daje o 6,7 tys. ha więcej niż w roku poprzednim. W 2024 r. przeprowadzono 5,3 tys. przetargów na dzierżawę gruntów o łącznej powierzchni 53,3 tys. ha, z czego rozstrzygnięto 3,7 tys. obejmujących 41,7 tys. ha. Skuteczność przetargów liczbowo wyniosła 69,2 proc., powierzchniowo – 78,3 proc.

Przepisy o dzierżawie

Równolegle rząd pracuje nad projektem ustawy dotyczącym dzierżawy ziemi rolnej. Nowe przepisy mają wzmocnić pozycję dzierżawcy oraz uczynić umowy dzierżawy bardziej stabilnymi, a produkcję rolną bardziej opłacalną. Projekt wyjmuje przepisy dotyczące dzierżawy nieruchomości rolnych z kodeksu cywilnego, co ma pozwolić na szybsze reagowanie na zmieniające się potrzeby rolników.

Etap legislacyjny

Projekt przed II czytaniem w Sejmie