Problemy z dostępem do rehabilitacji po operacji raka piersi

Z badań przeprowadzonych przez MasteCare we współpracy z fizjoterapeutką Moniką Dziedzic wynika, że 73 proc. kobiet po zabiegach doświadcza istotnych przeszkód w dostępie do rehabilitacji. Najczęściej wskazywane są długie kolejki do specjalistów, ograniczona liczba miejsc w publicznych placówkach, koszty prywatnych wizyt, a także trudności w dojazdach. Wiele pacjentek rezygnuje z regularnych ćwiczeń z powodu bólu, braku instruktażu lub obaw, że wykonują je nieprawidłowo.

Dlaczego fizjoterapia po mastektomii jest kluczowa dla zdrowia?

Rehabilitacja po operacji raka piersi jest kluczowa dla odzyskania sprawności kończyny górnej, zmniejszenia ryzyka obrzęku limfatycznego oraz ograniczenia powikłań. Tymczasem w praktyce dostęp do systematycznego wsparcia bywa ograniczony czasowo – pacjentki otrzymują jedynie kilka wizyt, które nie zawsze wystarczają do utrwalenia prawidłowych nawyków ruchowych. Brakuje także ciągłości opieki po zakończeniu leczenia szpitalnego.

Bariery w rekonwalescencji onkologicznej: kolejki i brak wsparcia

Na te wyzwania zwrócił uwagę psycholog Janusz Gall, współpracujący z Grzegorzem Pawłowskim. Zauważono, że poza wsparciem fizjoterapeutycznym kobiety potrzebują również jasnych instrukcji do samodzielnej pracy w domu oraz wsparcia psychologicznego w okresie rekonwalescencji.

Aplikacja MasteCare – nowoczesne wsparcie w rehabilitacji domowej

Odpowiedzią na zidentyfikowane problemy jest projekt MasteCare – aplikacja mobilna opracowywana z myślą o kobietach po operacjach raka piersi. Jej twórcy podkreślają, że nie ma ona zastępować specjalistów, lecz uzupełniać tradycyjną rehabilitację i zwiększać jej dostępność. Narzędzie zawiera zestawy ćwiczeń dostosowane do etapu rekonwalescencji, instrukcje dotyczące zakresu ruchu oraz system przypomnień wspierający regularność treningów.

Projekt powstał we współpracy Grzegorza Pawłowskiego i Tetiany Kroll, którzy poznali się podczas programu „Start-ups Are Us” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Obecnie aplikacja przechodzi proces inkubacji w Kieleckim Parku Technologicznym, a kilka polskich szpitali deklaruje zainteresowanie jej wdrożeniem.

Wyzwania zdrowia publicznego: brak stałego wsparcia dla pacjentek onkologicznych

Eksperci podkreślają jednak, że kluczowym punktem wyjścia była diagnoza realnego problemu: znaczna część pacjentek po operacjach raka piersi nie ma zapewnionego stałego, łatwo dostępnego wsparcia rehabilitacyjnego. W sytuacji rosnącej liczby zachorowań oraz przeciążenia systemu ochrony zdrowia poszukiwanie rozwiązań zwiększających dostępność rehabilitacji staje się jednym z istotnych wyzwań zdrowia publicznego.