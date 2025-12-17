Podczas wtorkowego posiedzenia połączonych sejmowych komisji gospodarki i rozwoju oraz komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa posłanka Gabriela Lenartowicz (Koalicja Obywatelska) przedstawiła założenia do poselskiego projektu zmian w zasadach funkcjonowania systemu kaucyjnego. O zamiarze przygotowania tej nowelizacji na łamach DGP informowaliśmy jako pierwsi w październiku br.

Wówczas tę propozycję pozytywnie ocenił Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego „Browary Polskie”. Na konieczność wdrożenia tego rodzaju rozwiązania wskazywał również Piotr Mazurek, ekspert ds. gospodarki obiegu zamkniętego z Konfederacji Lewiatan. Na przeciwległym biegunie stała Joanna Kądziołka, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Według niej to złe rozwiązanie i ukłon w stronę browarników oraz tworzenie wyrwy w systemie kaucyjnym.

- Przygotowaliśmy rozwiązanie legislacyjne, które będzie konsultowane z ministerstwem. Będziemy je składać jako projekt poselski. To rozwiązanie zasadza się na dobrowolności uczestnictwa, co jest wzorowane na wielu innych krajach. Nigdzie w Europie nie ma obowiązkowego systemu dla szkła wielokrotnego użytku, jeśli nie ma standaryzacji opakowań – powiedziała posłanka Lenartowicz.

Według niej najlepszym rozwiązaniem będzie dążenie do butelek standardowych. Tylko te opakowania powinny być objęte ustawowym systemem kaucyjnym. Natomiast butelki o niestandardowych kształtach powinny pozostać w już dziś działających prywatnych systemach zbiórek.

Co znajdzie się w projekcie zmian w systemie kaucyjnym?

- Kolejna propozycja to możliwość samodzielnego realizowania obowiązku zbiórek przy osiąganiu poziomu selektywnego zbierania odpadów i raportowania tego (…). Jednocześnie będzie procedura notyfikacyjna do MKiŚ. Dla systemów kontynuowanych będzie trzeba zgłosić ten fakt do 31 marca 2026 roku, a dla systemów nowych – 3 miesiące od wprowadzenia produktu. Proponujemy jednoznaczne odejście od polityki paragonowej (w odniesieniu do systemów indywidualnych - red.) – dodała Gabriela Lenartowicz.

Posłanka wskazała, że możliwość wyboru przez producenta tego rozwiązania, tj. prowadzenia własnego systemu kaucyjnego zamiast uczestnictwa w państwowym modelu, powinna zamykać się wraz z końcem 2028 r. Taki termin został podyktowany regulacjami wynikającymi z unijnego rozporządzenia 2025/40 tzw. PPWR.

- Projekt jest gotowy. Chcemy go przedstawić do analiz w MKiŚ oraz zaproponować posłom jego poparcie. To racjonalna propozycja, która spełnia oczekiwania producentów i konsumentów – oceniła Gabriela Lenartowicz.

Resort klimatu deklaruje chęć współpracy