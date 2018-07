Sejm: Projekt ustawy o użytkowaniu wieczystym - do komisji

Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów, na których stoją budynki mieszkalne, we współwłasność tych terenów - to główny cel projektu ustawy, który po czwartkowym pierwszym czytaniu w Sejmie trafił do dalszych prac w komisji.