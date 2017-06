Podczas uroczystości, która odbyła się w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim, Andrzej Duda wręczył także nominacje prezydenckim ministrom. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha został pełnomocnikiem prezydenta ds. referendum dot. projektu nowej konstytucji, a Wojciech Kolarski - pełnomocnikiem prezydenta ds. Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezydent podziękował w poniedziałek Małgorzacie Sadurskiej za dwa lata służby "na bardzo wymagającym i trudnym stanowisku" szefowej Kancelarii Prezydenta. To była bardzo sumiennie i bardzo sprawnie wykonana praca - powiedział. Jak zaznaczył, ogromnie docenia to, że minister Sadurska była zaangażowana w pracę w Kancelarii Prezydenta, ale że jednocześnie reprezentowała go w Sejmie.

Duda dziękował też Sadurskiej za wszystkie wyjazdy, które "wzięła na siebie". "Bardzo często oczywiście oznaczało to nieobecność w domu, nieobecność wobec najbliższych, a więc poświęcony czas i energię, w tej pracy trudnej, bo to praca także przed kamerami, praca także wobec mediów, praca często trudna z uwagi na specyfikę, jaką ma polityka" - mówił.

Życzył Sadurskiej wszystkiego najlepszego i wszelkiego powodzenia. "Jestem przekonany, że jeszcze niejedno wielkie i ważne zadanie przed panią minister z uwagi na młody wiek" - wskazał.

Prezydent podziękował też Halinie Szymańskiej za przyjęcie propozycji kierowania Kancelarią Prezydenta. "Doskonale pani zdaje sobie sprawę z tego, że to funkcja, która jest związana z dużym obciążeniem, to funkcja, która związana jest z dodatkowymi obowiązkami, także tymi o charakterze politycznym" - zauważył Duda.

Jak podkreślił, Halina Szymańska jest osobą doświadczoną na stanowiskach kierowniczych, w tym m.in. jako wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. "To jest nie tylko funkcja, to jest przede wszystkim służba dla Rzeczypospolitej i za gotowość podjęcia tej służby jestem pani minister ogromni wdzięczny" - dodał.

Prezydent podkreślił też, że ministrowie w KPRP Wojciech Kolarski i Paweł Mucha otrzymają dodatkowe obowiązki, w związku ze swoimi nominacjami.

"Panowie ministrowie, którzy nie zmieniają swojego miejsca, ale dostają dodatkowe obowiązki, obowiązki o charakterze nazwijmy to incydentalnym, stąd nie jest to zwiększenie zakresu obowiązków w regulaminie Kancelarii, w naszych wewnętrznych rozporządzeniach, tylko powierzenie tej dodatkowej misji czasowej" - powiedział prezydent.

Podkreślił, że te nominacje to także wyraz "swoistego zaufania wobec panów ministrów" z jego strony, w związku z jakością dotąd wykonywanej przez nich pracy.

W ubiegły czwartek poinformowano, że Sadurska złożyła rezygnację z funkcji szefowej Kancelarii Prezydenta z dniem 12 czerwca. Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk podał, że Sadurska jest kandydatką do zarządu PZU.