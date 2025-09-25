NASA zaplanowała pierwszą od ponad 50 lat załogową misję wokół Księżyca. Artemis II wystartuje w lutym 2026 r. W załodze znajdą się astronauci z USA, Kanady i kobieta po raz pierwszy w tej misji. Powodzenie tej wyprawy zadecyduje o tym, kiedy odbędzie się start Artemis III i lądowanie jej załogi na Księżycu.

Artemis II – pierwsza od 50 lat załogowa misja wokół Księżyca

Jak podali przedstawiciele NASA na konferencji prasowej w Centrum Kosmicznym im. Johnsona w Houston (USA), okno startowe, czyli przedział czasowy, w którym może się odbyć start statku kosmicznego, dla misji Artemis II może się otworzyć 5 lutego. Wcześniej informowano, że start pierwszej od ponad 50 lat załogowej misji NASA, w ramach której astronauci okrążą Księżyc, odbędzie się „nie wcześniej niż pod koniec kwietnia 2026 r.”.

Załoga Artemis II: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Hammock Koch i Jeremy Hansen

W załodze Artemis II znajdą się: dowódca Reid Wiseman, pilot Victor Glover oraz specjaliści misji Christina Hammock Koch i Jeremy Hansen. Koch będzie pierwszą kobietą, Glover pierwszym Afroamerykaninem, a Hansen pierwszym Kanadyjczykiem, którzy polecą w okolice Księżyca.

- Mamy miejsce w pierwszym rzędzie, aby obserwować historię. Po ponad 50 latach wracamy na Księżyc – powiedziała Lakiesha Hawkins, pełniąca obowiązki zastępcy administratora ds. rozwoju systemów eksploracyjnych NASA.

Przypomniała, że poszczególne odsłony Artemis to seria testów. Kolejnymi etapami misji mają być lądowanie pary astronautów na południowym biegunie Księżyca (Artemis III), umieszczenie na orbicie Srebrnego Globu stacji kosmicznej Gataway i przygotowania do przyszłych lotów na Marsa. Stacja Gateway to wspólne przedsięwzięcie NASA, Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Japońskiej Agencji Kosmicznej (JAXA), Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej (CSA) i Centrum Kosmicznego Mohammeda Bin Rashida (MBRSC) Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Będzie centrum komunikacyjnym, znajdą sie na niej laboratoria badawcze i moduł mieszkalny dla astronautów.

Dziesięciodniowa misja testowa – wstępne kontrole i kurs w kierunku Księżyca

Artemis II ma być dziesięciodniowym lotem testowym. - W misji Artemis II zaprezentujemy nowe systemy i nowe możliwości, w tym systemy podtrzymywania życia, (…) oprogramowanie itd. – zapowiedziała Hawkins.

Dyrektor ds. startów Artemis w NASA, Charlie Blackwell-Thompson, podkreślił na konferencji, że system rakietowy, który zabierze astronautów w kosmos, Space Launch System (SLS), jest „praktycznie gotowy do startu”. Dodał, że w Centrum Kosmicznym Kennedy'ego trwają ostatnie prace nad załogową kapsułą Orion, którą polecą w kosmos członkowie misji.

Kapsuła Orion nazwana Integrity – symbol zaufania i współpracy zespołu NASA

Podczas konferencji dowódca Reid Wiseman poinformował, że członkowie załogi Artemis II nadali kapsule Orion nazwę Integrity (z ang. uczciwość, prawość). Zgodnie ze zwyczajem astronauci, którzy jako pierwsi lecą nowym statkiem kosmicznym, wybierają dla niego nazwę. Na stronie NASA wytłumaczono, że Integrity „odzwierciedla fundamenty zaufania, szacunku, szczerości i pokory wśród członków załogi oraz wielu inżynierów, techników, naukowców, planistów i marzycieli niezbędnych do powodzenia misji”.

Znany jest już plan Artemis II. Jak napisano na stronie NASA, w ciągu pierwszych dwóch dni misji załoga przeprowadzi wstępne kontrole systemów statku kosmicznego Orion i ręcznie przetestuje jego sterowanie w pobliżu Ziemi, a następnie wyruszy w kierunku Księżyca.

„Moduł serwisowy statku kosmicznego Orion zapewni siłę potrzebną do uwolnienia się z orbity ziemskiej i wyznaczenia kursu na Księżyc. Ten manewr (...) wyśle astronautów w czterodniową podróż wokół drugiej strony Księżyca po torze w kształcie ósemki, rozciągającym się na odległość ponad 230 000 mil (ok. 370149 km – przyp. PAP) od Ziemi” – podała NASA. W maksymalnej odległości od Ziemi Orion ma przelecieć nad powierzchnią Księżyca na wysokości ok. 7403 km. W powrotnej drodze Orion ma wejść w atmosferę ziemską i wodować na Oceanie Spokojnym u wybrzeży San Diego w Kalifornii.

Powodzenie tej misji zadecyduje o tym, kiedy odbędzie się start Artemis III i lądowanie jej załogi na Księżycu. Na razie NASA podaje, że odbędzie się to „nie wcześniej niż w połowie 2027 r.” Ostatnim załogowym lotem w okolice Księżyca była misja Apollo 17 w grudniu 1972 r.