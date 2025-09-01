NASA ostrzega: przelot asteroidy we wrześniu 2025 r.

Jak wynika z danych NASA, 3 września 2025 r. Ziemię minie planetoida oznaczona jako 2025 QD8. Asteroidy mijają Ziemię praktycznie codziennie, czasem nawet kilka razy dziennie. Zwykle jednak dzielą nas od nich miliony kilometrów. Tym razem dystans między asteroidą i naszą planetą będzie wyjątkowo mały - ciało przeleci w odległości zaledwie 218 tysięcy kilometrów, czyli bliżej niż Księżyc (średnia odległość wynosi ok. 384 tys. km). Jej prędkość wyniesie 12,80 km/s względem Ziemi. Choć w skali kosmicznej będzie to bardzo bliski przelot, eksperci podkreślają, że nie istnieje żadne ryzyko zderzenia.

Czy asteroida będzie widoczna gołym okiem?

Jej średnica szacowana jest na 17–37 metrów, czyli mniej więcej tyle, co meteoryt czelabiński z 2013 r., który według ocen miał do 20 metrów średnicy. Mimo swojej wielkości, prawdopodobnie nie będzie widoczna gołym okiem.

Inne planetoidy zbliżające się do Ziemi we wrześniu 2025

We wrześniu czeka nas jeszcze kilka ciekawych przelotów. 11 września w pobliżu Ziemi pojawią się znacznie większe ciała niebieskie: planetoida 2009 FF o średnicy od 120 do 260 metrów oraz 2025 QO1 o rozmiarach od 61 do 140 metrów. Na szczęście oba miną nas w bezpiecznej odległości – odpowiednio 2,6 mln i 3,3 mln kilometrów.

Lista ryzyka ESA – które asteroidy stanowią zagrożenie?

Żaden z wymienionych obiektów nie znajduje się na „liście ryzyka” prowadzonej przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Lista zawiera znane planetoidy z niezerowym prawdopodobieństwem zderzenia z Ziemią w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat. Najczęściej są to ułamki procenta. Aktualnie największe ryzyko dotyczy niewielkiego obiektu 2017 WT28 (ma ok. 12 metrów średnicy), którego szansa zderzenia z Ziemią w 2104 roku wynosi zaledwie 0,68 proc. i maleje wraz z kolejnymi obserwacjami.