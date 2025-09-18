„Najbardziej przygniatające trendy demograficzne odnotowuje się w regionach dalekowschodnich Federacji Rosyjskiej, skąd Moskwa wywiozła większość mężczyzn i wysłała ich na zbrodniczą wojnę przeciwko Ukrainie. Wojna rozpoczęta przez Rosję jest jedną z głównych przyczyn negatywnych zjawisk demograficznych i odpowiednich prognoz wewnątrz państwa-agresora” – poinformował HUR w komunikatorze Telegram.

Straty Rosji w wojnie

Według wywiadu ukraińskiego, już teraz rosyjskie przedsiębiorstwa borykają się z niedoborem siły roboczej, a w placówkach kształcenia zawodowego brakuje studentów. Wywiad dodał, że podczas działań wojennych Rosja straciła ponad milion żołnierzy swojej armii, którzy zginęli lub zostali ranni; większość z nich to mężczyźni w wieku od 20 do 35 lat.

Aby spowolnić kryzysowe zjawiska w demografii i gospodarce, rosyjscy urzędnicy proponują bardziej aktywne pozyskiwanie migrantów zarobkowych, którzy również są aktywnie werbowani do udziału w zbrodniczej wojnie - zauważył HUR.

Kreml nie zamierza kończyć działań bojowych

„Takie podejście Kremla po raz kolejny świadczy o niechęci putinowskiej dyktatury do zakończenia działań bojowych, a wręcz przeciwnie – o zamiarze kontynuowania wojny przeciwko Ukrainie, wykorzystując do końca zniewolone narody tzw. Federacji Rosyjskiej, a także męską ludność na okupowanych terytoriach ukraińskich” – czytamy w komunikacie.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał w swoim najnowszym raporcie w czwartek, że orientacyjne straty Rosji w wojnie z Ukrainą od 24 lutego 2022 roku wynoszą 1 098 380 osób. (PAP)

ira/ ap/