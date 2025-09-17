Hołownia z wizytą w Szwajcarii

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przebywa z wizytą w Szwajcarii. Ze szwajcarskimi politykami będzie rozmawiał przede wszystkim o bezpieczeństwie i wojnie w Ukrainie. Wizytę w Szwajcarii marszałek Hołownia rozpoczął wczoraj od spotkania z Polonią. „To przyjemność móc spotkać się z państwem w tym, tak trudnym dla Polski, Europy i świata okresie. Wymienić się opiniami i podziękować za waszą działalność dla kraju. Każdy z was jest ambasadorem naszego kraju. Tam, gdzie spotykamy się z Polakami, spotykamy się z Polską, z naszą kulturą, innowacyjnością, przedsiębiorczością. Dzisiaj bardzo ważne jest, żebyśmy stanęli razem, żeby Polska kojarzyła się z silnym narodem, dbającym o siebie i innych” – powiedział podczas spotkania ze szwajcarską Polonią.

Rozmowy Hołowni o bezpieczeństwie i wojnie w Ukrainie

Dziś rozpoczyna dzień od rozmowy ze szwajcarskim ministrem spraw zagranicznych Ignazio Cassisem. Potem odwiedzi Zgromadzenie Narodowe Szwajcarii. W parlamencie spotka się z szefami obu izb: przewodniczącą Rady Narodowej Konfederacji Szwajcarskiej Mają Riniker oraz przewodniczącym Rady Kantonów Andreą Caronim. Z deputowanymi Rady Kantonów będzie rozmawiał o kwestiach bezpieczeństwa i o ostatnich rosyjskich prowokacjach wymierzonych w Polskę.