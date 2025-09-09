Nawrocki: konieczne kolejne sankcje na Rosję, w tym wtórne

Prezydenci Polski i Finlandii, Karol Nawrocki i Alexander Stubb we wtorek podczas wspólnej konferencji w Helsinkach pytani byli m.in. o potrzebę nałożenia kolejnych sankcji na Rosję przez USA. Prezydent Nawrocki odpowiedział, że nie może mówić w imieniu amerykańskiego narodu, jednak w jego ocenie, kolejne pakiety sankcji są niezbędne. Dotyczy to również sankcji wtórnych. Podkreślił przy tym, że dotychczasowe działania wpływają na rosyjską gospodarkę.

Stubb: presja na rosyjską gospodarkę i rezygnacja z gazu i ropy

Prezydent Stubb podkreślił, że należy wykorzystać wszystkie możliwości by wywierać presję na rosyjską gospodarkę i zaprzestać zakupów rosyjskiego gazu i ropy a także wykorzystać zamrożone rosyjskie aktywa. Zwracał również uwagę, że część państw na świecie pośrednio lub bezpośrednio finansuje „rosyjska machinę wojenną” i - jak zauważył - jeżeli będziemy w stanie nałożyć sankcje na te państwa, to „być może wywrzemy jakiś wpływ na zakończenie wojny”.