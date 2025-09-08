Donald Trump i Unia Europejska zapowiadają nowe sankcje wobec Rosji.

Nowe restrykcje obejmą prawdopodobnie konkretne osoby, firmy i statki floty cieni oraz rosyjskie banki.

Unia Europejska i USA koordynują działania, zwiększając presję na Moskwę.

Trump zapowiada drugi etap sankcji wobec Rosji

Prezydent USA Donald Trump poinformował w niedzielę, że Stany Zjednoczone są gotowe przejść do drugiego etapu sankcji wobec Rosji. Podkreślił równocześnie, że poszczególni europejscy przywódcy odwiedzą Biały Dom w poniedziałek lub wtorek, aby omówić sposoby zakończenia wojny w Ukrainie.

Unia Europejska przygotowuje 19. pakiet sankcji, by zwiększyć presję na Moskwę

Costa, który w poniedziałek przebywał w Helsinkach, po spotkaniu z premierem Finlandii Petterim Orpo przypomniał, że w przyszłym tygodniu minie ponad 1300 dni rosyjskiej agresji na Ukrainę i tyle samo kilometrów liczy granica Finlandii z Rosją. Zwrócił też uwagę, że w przyszłej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej priorytetem musi stać się obrona. Podkreślił konieczność nie tylko zwiększania wydatków na ten cel, ale też ich lepszego ukierunkowania poprzez wspólne zakupy i inwestycje w europejski przemysł obronny.

Kolejne sankcje mają objąć osoby, firmy i statki floty cieni

Unia Europejska chce utrzymywać presję na Rosję, przyjmując kolejne pakiety sankcji w obliczu braku chęci Moskwy do rozpoczęcia rozmów pokojowych z Ukrainą. Wypowiadający się pod warunkiem zachowania anonimowości unijny dyplomata w ubiegłym tygodniu w rozmowie z PAP przekazał, że kolejny pakiet prawdopodobnie nie będzie dotyczył nowych sektorów gospodarki – bo w tym przypadku nie ma jednomyślności unijnej „27” – ale konkretnych osób i firm. Ma też objąć kolejne statki tzw. floty cieni, które transportują rosyjską ropę, omijając w ten sposób sankcje Zachodu. Przewiduje, że Komisja Europejska zaproponuje wykluczenie z systemu SWIFT kolejnych rosyjskich banków.

Koordynacja działań Unii Europejskiej i USA przynosi efekty

W czwartek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen rozmawiała telefonicznie z wiceprezydentem USA J.D. Vance'em w sprawie m.in. utrzymania jednolitego frontu w kwestii sankcji. Podkreśliła, że im lepiej są skoordynowane dziania z partnerami, tym są one skuteczniejsze.

- Mamy wiele dowodów, które to potwierdzają. Myślę na przykład o wspólnych działaniach z G7 w sprawie limitu cen (rosyjskiej - przyp. red.) ropy naftowej, które przynoszą rezultaty. Jak wiemy, sankcje są skuteczne, dlatego będziemy nadal wywierać presję na rosyjską gospodarkę wojenną, zwiększać koszty dla Rosji, co wynika z (jej - przyp. red.) braku zaangażowania w rozmowy pokojowe i ostatecznie ma doprowadzić do negocjacji z Putinem – powiedziała w piątek w Brukseli rzeczniczka KE Paula Pinho.

Dodała, że trwają prace nad 19. pakietem unijnych sankcji. Nie ujawniła jednak żadnych szczegółów.

Dotychczasowe sankcje UE: ograniczenia dla Nord Stream, ropy i technologii dronów

W lipcu UE przyjęła 18. pakiet sankcji wobec Rosji. Objął on kolejne 105 statków z floty cieni i ich armatorów oraz ograniczył dostęp rosyjskich banków do finansowania. Przewiduje również całkowity zakaz działalności gazociągów Nord Stream. Ponadto obniżony został pułap cenowy na rosyjską ropę. Limit ceny surowca - eksportowanego do krajów trzecich - jest ustalany na poziomie 15 proc. poniżej wartości rynkowej z ostatnich trzech miesięcy.

Ograniczony został też eksport technologii wykorzystywanych w produkcji dronów bojowych. Sankcjami objęto największą rafinerię rosyjskiej firmy naftowej Rosnieft w Indiach oraz osoby zaangażowane w systemową indoktrynację ukraińskich dzieci..