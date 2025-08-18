Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Białego Domu na spotkanie dwustronne z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Obaj przywódcy - Zełenski ubrany w czarną marynarkę, Trump w typowy granatowy garnitur - uścisnęli sobie dłonie przed wejściem do Zachodniego Skrzydła Białego Domu, a Trump poklepał Zełenskiego po ramieniu. Trump nie odpowiedział na krzyczane przez dziennikarzy pytania o jego przesłanie dla Ukrainy. Jak podaje PAP Trump stwierdził, że " są znaczące szanse na zakończenie wojny po spotkaniu trójstronnym z Putinem".

Trump wita Zełenskiego

Zełenski został przywitany przy szpalerze wojskowym, lecz wszedł innym wejściem niż przybyli wcześniej europejscy przywódcy, których Trump powitał przy czerwonym dywanie pod Południowym Portykiem Białego Domu. Tuż przed spotkaniem z Trumpem Zełenski stwierdził, że Putin dobrowolnie nie porzuci agresji przeciwko Ukrainie. "Potrzebna jest wspólna presja tych, którzy szanują prawo do życia i porządek międzynarodowy" – oświadczył w poniedziałek w Waszyngtonie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski tuż przed spotkaniem z prezydentem USA Donaldem

Co na konferencji powiedział Trump i Zełenski?

Jak podaje PAP podczas tzw. spotkania przy mediach w Gabinecie Owalnym Trump stwierdził, że "są znaczące szanse na zakończenie wojny po spotkaniu trójstronnym z Putinem. Zauważył, że "Europa jest pierwszą linią obrony, bo oni są tam, ale my będziemy zaangażowani, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Ukrainy". Dodał, że zadzwoni do Putina tuż po dzisiejszych spotkaniach, może będziemy mieli spotkanie trójstronne, przy czym zauważył, że "zawieszenie broni mogłoby być dobre, ale rozumiem, dlaczego mogłoby być niekorzystne strategicznie dla jednej ze stron".

Zełenski zaś stwierdził, że Ukraina jest gotowa do trójstronnego spotkania. Stwierdził przy tym, że "W ramach gwarancji bezpieczeństwa potrzebujemy silnej armii - personelu, sprzętu, misji szkoleniowych, informacji wywiadowczych, to zależy od potężnych krajów, w tym USA".

Zełenski publikuje nagranie tuż przed spotkaniem z Trumpem

Zełenski opublikował nagranie, na którym wita się z europejskimi przywódcami, którzy przyjechali go wesprzeć w Białym Domu. Byli to: szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, prezydent Finlandii Alexander Stubb, sekretarz generalny NATO Mark Rutte. premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i premier Włoch Giorgia Meloni. Do spotkania doszło w ukraińskiej ambasadzie.

Ukraiński prezydent podkreślił, że celem ich działań jest trwały i niezawodny pokój w jego kraju. „Rozumiemy, że nie należy oczekiwać, iż Putin dobrowolnie porzuci agresję i nowe próby podboju. Dlatego presja musi działać – i musi to być presja wspólna: ze strony Stanów Zjednoczonych i Europy oraz wszystkich na świecie, którzy szanują prawo do życia i porządek międzynarodowy” – napisał na platformie X. Wyjaśnił, że celem spotkania z przywódcami było uzgodnienie stanowisk przed rozmowami z Trumpem. „Ukraina jest gotowa na prawdziwe zawieszenie broni i na ustanowienie nowej architektury bezpieczeństwa. Potrzebujemy pokoju” – powtórzył Zełenski.